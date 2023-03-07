"Dünyada her şey kadının eseridir." 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve Atatürk'ün kadınlarla ilgili sözleri

Dünya Kadınlar Günü, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve politik başarılarını kutlayan küresel bir gündür. Bugün, kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Aynı zamanda dünya çapında cinsiyet eşitsizliğine karşı harekete geçmenin amaçlandığı Dünya Kadınlar Günü'nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 'ün sözleri de bir kez daha hatırlatılıyor.

Kadınların toplumsal hayatın her alanında eşit ve adil şekilde temsilinin sağlanmasını amaçlayan bu günde Kadınları Günü mesajları göndererek hayatınızdaki kadınları mutlu edebilir, yüceltebiilirsiniz.