"Dünyada ilk" diyerek duyuruldu: KKKA aşısında sevindiren gelişme

"İkinci FAZ'da gönüllü sayısının biraz daha artması gerekiyor. Onların gönüllü olarak aşının incelenmesi sürecine dahil olması gerekecek." diye konuşan Altun, şöyle devam etti:

"Bunun tabi biraz zorlukları var. Çünkü kene ısırmasına bağlı gelişebilecek süreçlerde bu FAZ çalışması devam edecek. Bu da bizim için sayı çok az olduğundan dolayı dezavantaj olarak gözükmekle birlikte bu çalışmalarda aşının özellikle kene ısırmasından sonra yaşanan kanla ilgili rahatsızlıkların tedavi süreçlerinde hangi sonuçları elde ettiğimizi de ikinci FAZ'la birlikte görmüş olacağız. Elde edilecek sonuçlara göre de üçüncü FAZ ve seri üretimiyle birlikte hayata geçmesi gündeme gelmiş olacak."