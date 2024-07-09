"Dünyada ilk" diyerek duyuruldu: KKKA aşısında sevindiren gelişme

Eski araştırmanın da devam ettiğini belirten Altun, KKKA aşısının tamamlandığını duyurdu.
"Birinci FAZ için de gerekli çalışmalar tamamlanmış durumda. Dünyada bu manada Kırım Kongo Kanamalı Ateş virüsü ile ilgili birinci FAZ aşamasını tamamlamış ilk aşı olarak geçiyor." ifadelerini kullanan Altun, "Bununla ilgili de elde edilecek sonuçların değerlendirilmesinden sonra ikinci FAZ aşamasında da çalışmalarımızı devam ettirmiş olacağız. Bu süreçler normal seyrinde gittiğinde çok uzun olmayan zaman diliminde bu aşıyı da başta ülkemize ve insanlığa kazandırmış olacağız." diye konuştu.