Dünyada rakibi yok: Dalların altın sarısı tarlada 25, markette 90 lira

Rekolteden memnun olduğunu aktaran çiftçi Ufuk Koç, “Bu seneki hasat ve mahsul çok güzel ayrıca fiyatlarda üreticilerin, esnafların yüzünü güldürüyor. Türkiye'nin birçok ilinin yanı sıra yurt dışına da gönderimler yapılıyor. Bu yıl her şey güzel geçiyor hasat ise yaklaşık 10 gün sonra son bulur gibi.