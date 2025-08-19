Dünyada sadece Bursa'nın 30 köyünde var: Kate Middleton'un hamilelik döneminde tüketmesiyle ünlendi

Çiftçi Cevat Esen ise ürün rekoltesinin geçen yıla göre düşük olduğunu ancak oluşan rakamların üreticileri memnun ettiğini belirterek, "Bazı bahçelerde verim yüzde 30'a kadar düştü. Düşük rekolte ve oluşan fiyatla geçen yılı aratmaz kazancımız" diye konuştu.



Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı Senih Yazgan, Bursa siyahı incirde geçen yıla göre zirai don nedeniyle eksik yaşandığını ifade ederek, eksiklik olmayan yerlerde e kalite sorunuyla karşılaştıklarını anlattı.



Her yıl yeni dikilen fidanlarla yeni bahçeler kurulduğunu dile getiren Yazgan, şöyle konuştu: "Yeni fidanların üretime girmesiyle zirai donla oluşacak kaybı kapatacağımızı düşünüyoruz. Rekolte kaybı var ancak yeni genç bahçelerden gelen ilave üretim de var. Bursa siyahı olarak bakarsanız geçen yılın ihracat rakamlarını yakalarız diye tahmin ediyoruz. Bursa'nın yıllık ortalama 15 bin ton ve ülke geneli de 18 bin ton ihracat oluyor. Bu yıl da bu rakamlara ulaşırız."