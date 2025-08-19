Dünyada sadece Bursa'nın 30 köyünde var: Kate Middleton'un hamilelik döneminde tüketmesiyle ünlendi
Bursa'nın AB'den coğrafi işaret tescilli Bursa siyahı incirinde hasat ve ihracat başladı. Dünyada sadece Bursa'nın 30 köyünde üretilen ve İngiltere Düşesi Kate Middleton'un hamilelik döneminde bulantılarına karşı kullanmasıyla Kraliçe İnciri olarak ün yapan siyah incirde 150-200 liralık kilogram fiyatı üreticinin beklentisini karşıladı. Önümüzdeki sene Japonya'da ihracata başlanacağı açıklandı.
Dünyanın en kaliteli inciri" olarak nitelendirilen, eşsiz lezzeti, dolgun dış görüntüsü ve aromasıyla en çok Avrupa ülkelerinden ilgi gören Bursa siyahı, geçen yıl 32 ülkeye gönderildi.