Dünyada sadece Halfeti'de yetişiyor: 1 litresi 42 bin Euro’ya alıcı buluyor

Karagül, yüzdeki ödemi atma özeliğinin yanı sıra, yaşlanmaya karşı mücadelede destekleyici oluyor. Ayrıca birçok ince kırışıkları gideriyor ve cilde parlaklık sağlıyor.

Dünyada ciddi anlamda talep gören bu çiçek, ülkenin haklı bir gururu. En büyük amacımız aslında genç girişimcilere ve çiftçilere öncülük ederek, ilham olmaktır.

Bu yıl 11’incisi kutlanacak olan 25 Haziran Dünya Güzel koku gününü birçok parfüm firması ile karagül tarlalarında kutlamak istiyoruz. Ülkemize büyük istihdam sağlayacak olan karagül yağının üretiminin çoğalmasını, Anadolu koku kültürüne borçluyuz.

Çok uzun ama bir o kadar da heyecanlı bir yolculuğun bizleri beklediğinin bilincindeyiz” ifadelerini kullandı.