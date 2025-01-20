Dünyada sadece Halfeti'de yetişiyor: 1 litresi 42 bin Euro’ya alıcı buluyor
Dünyada sadece Halfeti’de yetişen "karagül" çiçeğinin, 6 tonundan sadece 1 kilo yağ elde ediliyor. Türkiye’nin en büyük karagül tarlasını haline gelen araziden elde edilen yağın 1 litresi 42 bin Euro’ya alıcı buluyor.
Dünyada sadece Halfeti’de yetişen "karagü" çiçeğinin, 6 tonundan sadece 1 kilo yağ elde edildiğini ve bu çiçeğin sektöründe oldukça talep gördüğünü belirten Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül, “Türkiye’nin en büyük karagül tarlasını haline gelen araziden elde edilen yağın 1 litresi 42 bin Euro’ya alıcı buluyor. Mart ayında Paris’te yapılacak olan parfüm fuarında görücüye çıkmaya hazırlanan karagül, ardından dünyaca ünlü parfümörleri karagül tarlasında ağırlayacak” dedi.