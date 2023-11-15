Dünyada tek göç edebilen ayı türü: Sarıkamış'ta çöpten beslenirken görüntülendi
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda yaşayan ve dünyada tek göç edebilen ayılar olarak literatüre giren bozayılar, ilçedeki çöp konteynerlerinden beslenirken görüntülendi.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Sarıkamış ilçesindeki geniş sarıçam ormanlarında yaşayan bozayılar, yazın beslenmek amacıyla Artvin'in Şavşat ilçesi kırsalına gidiyor, kışın ise uzun bir uykuya yatmak için Sarıkamış'a dönüyor.