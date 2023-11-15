Dünyada tek göç edebilen ayı türü: Sarıkamış'ta çöpten beslenirken görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda yaşayan ve dünyada tek göç edebilen ayılar olarak literatüre giren bozayılar, ilçedeki çöp konteynerlerinden beslenirken görüntülendi.

Dünyada tek göç edebilen ayı türü: Sarıkamış'ta çöpten beslenirken görüntülendi - 1

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Sarıkamış ilçesindeki geniş sarıçam ormanlarında yaşayan bozayılar, yazın beslenmek amacıyla Artvin'in Şavşat ilçesi kırsalına gidiyor, kışın ise uzun bir uykuya yatmak için Sarıkamış'a dönüyor.

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Dünyada tek göç edebilen ayı türü: Sarıkamış'ta çöpten beslenirken görüntülendi - 2

Kış uykusu öncesi besin depolayan bozayılar, hazır yiyecek olarak gördükleri çöplerden besleniyor. Tepe Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının olduğu bölgeye gelen bozayılar, çöp konteynerlerini tek tek devirerek karınlarını doyuruyor.

Dünyada tek göç edebilen ayı türü: Sarıkamış'ta çöpten beslenirken görüntülendi - 3

Duruma alışan vatandaşlar da evlerinin balkonlarından ayıları izliyor.

Dünyada tek göç edebilen ayı türü: Sarıkamış'ta çöpten beslenirken görüntülendi - 4

Bölge sakini Yavuz Ural, ayıların sürekli Sarıkamış'ta gezdiğini ifade etti.

Dünyada tek göç edebilen ayı türü: Sarıkamış'ta çöpten beslenirken görüntülendi - 5

Ural, "Ayılar her gün çöplere geliyor, evcil duruma geldiler. Vatandaşlardan korkmuyorlar, araçlar gelince çöpleri alıp dereye gidiyor, onu yedikten sonra tekrar geliyorlar. Sarıkamış'ın mahallelerini geziyorlar, akşamları çöplerden yiyecek yiyip sabah hava aydınlanınca ormana geri dönüyorlar." dedi.

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