Dünyada "Yeşil Güç" olarak biliniyor! Avrupa ve ABD'nin süper gıdası, 1 bardağı altın kadar değerli
Dünya genelinde sağlıklı yaşama dair çeşitli araştırmalar yapılıyor. Özellikle sağlıklı bir vücut için doğanın gücünden faydalanılması gerektiği uzmanlar tarafından her zaman vurgulanıyor. Özellikle Avrupa ve ABD'de kapış kapış satılan ve popülerliğini koruyan buğday çimi tam bir şifa kaynağı. Türkiye'de çok sık kullanılmasa da son yıllarda güçlü bir süper gıda olarak bilinen bu besin sayısız faydasıyla dikkat çekiyor.
Sofranızda yer alan sağlıklı ya da sağlıksız her besin vücudunuza doğrudan etki eder. Vücut sağlığını koruyabilmek için doğal ve sağlıklı besinleri tüketmek önemlidir.