Dünyada en kalitelisi Türkiye’de yetişiyor: Sezonun ilk ürünleri tezgahtaki yerini aldı; kilosu 700 liradan satıldı
Kuru incir üretiminin en önemli merkezi Aydın’da sezonun ilk kuru inciri raflardaki yerini aldı. Kuru incirin kilosu, sembolik olarak 700 liradan satıldı. Bu sezon incir kaliteli olmasına rağmen hava şartlarından dolayı rekoltede düşüş bekleniyor.
Türkiye'de kuru incir üretiminin en önemli merkezi Aydın'da, sezonun ilk ürünü, Aydın Ticaret Borsasınca kilogramı sembolik olarak 700 liradan satın alındı.