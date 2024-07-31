Dünyadaki 8 pembe gölden biri! Su seviyesi sıcaklık nedeniyle azaldı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kalp şekli ile dikkat çeken 'Kalpli Göl' pembe renge büründü. Bu sene "Kalpli Göl"ün sıcaklıklar nedeniyle su seviyesinde azalma gözlendi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tülay Bican Süerdem, "Buharlaşmaya yine sıcaklığın çok yüksek olmasına bağlı olarak o gölün kuruması da söz konusu olabilir. Bu da çok ekstrem bir durum değil ve beklenen öngörülebilen bir durum" dedi.
Dalyan köyünde bulunan, Alexandria Troas Antik Kenti zamanında iç liman olarak kullanılan kalp şeklindeki göl, dünyadaki 8 pembe gölden biri olarak gösteriliyor.