Dünyadaki 8 pembe gölden biri! Su seviyesi sıcaklık nedeniyle azaldı

Zaman zaman biz de yaptığımız örneklemelerde bu durumla karşı karşıya gelmiştik. Çok olağanüstü bir durum değil. Gölün sağ tarafında Kalpli Göl'den ayrılmış çok küçük bir su birikintisi var. Su yoğunluğu olarak daha küçük bir su parçası olduğundan buharlaşmaya yine sıcaklığın çok yüksek olmasına bağlı olarak o küçük gölün kuruması da söz konusu olabilir. Bu da çok ekstrem bir durum değil ve beklenen öngörülebilen bir durum" diye konuştu.