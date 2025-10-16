Dünyadaki en sağlıklı yiyecek: 20 TL'den başlıyor, 40 TL'ye kadar alıcı buluyor

TÜRKİYE'NİN 81 İLİNE GÖNDERİLİYOR
Kasalara dizilen ve satışa hazır hale getirilen narlar, kamyonetlerle başta çevre illerdeki meyve ve sebze halleri olmak üzere Türkiye'nin 81 ilindeki hallere gönderiliyor.
İnce kabuğu ve iri tanesiyle öne çıkan, yıllardır hem kalitesini koruyan hem de pazarlarda da giderek daha fazla tanınan Oğuzeli narının toptan olarak kilosu ürününe göre 20 ila 40 TL'den satılıyor. Çok sayıda nar çeşidinin olduğu ilçede tatlı olan deve dişi sofralık olarak tüketilirken, nuz ekşi ve hicaz çeşidi ise ekşi yapılıyor.
İnce kabuğu, iri taneleri, yüksek asidik oranı ve mayhoş tadıyla öne çıkan nar hasadına başlayan çiftçi Mehmet Kılıç, "Coğrafi işaret tescilli ürünümüz olan Oğuzeli narının hasadına başladık. Nar rekoltesi bu yıl iyi ve narlarımız verimli. Rabbim bereketini katsın" dedi.