Dünyadaki en sağlıklı yiyecek: 20 TL'den başlıyor, 40 TL'ye kadar alıcı buluyor

Ekim ayı ile birlikte nar hasadına başladıklarını belirten Kılıç, "Evet, nar dediğimizde Oğuzeli aklımıza gelir. Oğuzeli ilçesi genel anlamda geçimlerini nar ile sağlarlar. Ekim ayından önce hasat yapmasınlar. Ekim ayından önce hasat yapıldığında, zaten normalde narın içi pembe renkli olur. Pembe renkli narı gördüklerinde de nar olmamış anlamında değerlendirirler. Ama Ekim ayının başından sonra nar hasat edildiğinde rengi daha pembe olur ve Oğuzeli narı olgunlaşmış olur. Oğuzeli narının iç kabuk oranı çok az ve taneleri de iri olur. Diğer narlar 1 kiloda 600 gram iç verirken Oğuzeli narı daha fazla iç verir ve bundan dolayı da ismi Oğuzeli narı ‘deve dişi narı' diye tanımlanmıştır. Deve dişi narının üzümsü bir tadı var. Nar insan için çok faydalı bir ürün ve ben herkesin nar yemesini tavsiye ederim" dedi.