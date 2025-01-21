Dünyadan taziye mesajları | Yunanistan: Derin üzüntü içindeyiz
Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için dünyadan taziye mesajları geldi. Ülkelerin ve organizasyonların liderleri, yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Avrupa Birliği, "Avrupa, bu trajedide Türkiye ve halkıyla birlik içinde" mesajını paylaşırken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Can kayıpları nedeniyle derin üzüntü içindeyiz." diyerek başsağlığı diledi.
Bolu Kartalkaya'daki bir otelde yangın çıktı. Faciada 66 can kaybı yaşanırken, 51 kişi de yaralandı. Yaşanan facianın ardından dünyadan art arda taziye mesajları yayımlandı.