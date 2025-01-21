Dünyadan taziye mesajları | Yunanistan: Derin üzüntü içindeyiz

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için dünyadan taziye mesajları geldi. Ülkelerin ve organizasyonların liderleri, yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Avrupa Birliği, "Avrupa, bu trajedide Türkiye ve halkıyla birlik içinde" mesajını paylaşırken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Can kayıpları nedeniyle derin üzüntü içindeyiz." diyerek başsağlığı diledi.

Dünyadan taziye mesajları | Yunanistan: Derin üzüntü içindeyiz - 1

Bolu Kartalkaya'daki bir otelde yangın çıktı. Faciada 66  can kaybı yaşanırken, 51 kişi de yaralandı. Yaşanan facianın ardından dünyadan art arda taziye mesajları yayımlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dünyadan taziye mesajları | Yunanistan: Derin üzüntü içindeyiz - 2

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye başsağlığı dileyerek, "Alevlerle mücadele eden ilk müdahale ekiplerinin inanılmaz cesaretini onurlandırıyoruz. Avrupa, bu trajedide Türkiye ve halkıyla birlik içinde, sevgili Recep Tayyip Erdoğan." ifadelerini kullandı.

Dünyadan taziye mesajları | Yunanistan: Derin üzüntü içindeyiz - 3

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da taziye mesajı yayımladı.

Dünyadan taziye mesajları | Yunanistan: Derin üzüntü içindeyiz - 4

YUNANİSTAN: DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dünyadan taziye mesajları | Yunanistan: Derin üzüntü içindeyiz - 5

Miçotakis, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Bolu'da kayak merkezindeki trajik can kayıpları nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Yunanistan adına kurbanların ailelerine kalpten başsağlığı dilekleri iletiyorum ve yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dünyadan taziye mesajları | Yunanistan: Derin üzüntü içindeyiz - 6

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda ise "Türkiye, Bolu'daki korkunç yangın ve trajik ölümlere ilişkin haberler bizi derinden üzdü. Acılı ailelere en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Dünyadan taziye mesajları | Yunanistan: Derin üzüntü içindeyiz - 7

AZERBAYCAN: KARDEŞ TÜRKİYE HALKINA EN DERİN TAZİYELERİMİ SUNUYOR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev mesajında, "Yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği haberi bizi derinden sarstı. Bu faciadan dolayı yaşadığınız üzüntüyü paylaşıyor, şahsım ve Azerbaycan halkı adına sizlere, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dünyadan taziye mesajları | Yunanistan: Derin üzüntü içindeyiz - 8

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Gürcistan Dışişleri Bakanlığı da yayınladıkları mesajla, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

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