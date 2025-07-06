Dünyanın ayakta duran en eski kilisesi: Müze olarak ziyaretçilerini ağırlıyor

Kilisenin bir dönem ortopedi hastanesi olarak hizmet verdiğini anlatan Sercan Yayla, "Sadece Birinci Dünya Savaşı'nda kilise faaliyetlerine kısa bir süreliğine ara verilmiş ve bu kilise Türkiye'nin ilk ortopedi hastanesi olarak faaliyete girmiş. Burada ahşaptan kol ve bacak hazırlanıyor ve buradan da cephelere nakledilerek montajı orada gerçekleştiriliyor. Eğer kişi çok ağır hastaysa nakli buraya yapılıyor ve burada tedavileri yapılıyormuş. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yine kilise faaliyetlerine devam ediyor. 1924 yılında mübadele devreye girdiğinde Sille'deki Hristiyanlar Yunanistan'a göç ettiriliyor ve kilisenin de kapısına kilit vuruluyor" ifadelerini kullandı.