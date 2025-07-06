Dünyanın ayakta duran en eski kilisesi: Müze olarak ziyaretçilerini ağırlıyor
Konya'da, tarihi Sille Mahallesi'nde bulunan ve dünyanın ayakta duran en eski kilisesi olarak bilinen Aya Elenia Kilisesi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Kilisenin, Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena tarafından 327 yılında yaptırıldığını söyleyen Sille Müze Sorumlusu Uzman Arkeolog Sercan Yayla, "Aya Elenia Kilisesinde 2024 yılında 172 bin ziyaretçiyi ağırladık. 2025 yılı hedefimiz 250 bin ziyaretçi" dedi.