Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi belli oldu: İlk 100'e 5 Türk şirketi girdi

ASFAT

Listede en büyük sıçramayı gerçekleştiren Türk şirketi, savunma gelirini bir yıl içerisinde yaklaşık iki kat artırarak listede 94’üncü sıradan 78’inci sıraya yükselen ASFAT (Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.) oldu.