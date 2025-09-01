Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi belli oldu: İlk 100'e 5 Türk şirketi girdi

Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de 5 Türk şirketi yer aldı. Uluslararası ölçekte en büyük savunma şirketlerinin sıralandığı "Defense News Top 100" listesi, bu alandaki küresel liderleri ve yükselen yıldızları gözler önüne seriyor. İşte dünyanın en büyük savunma şirketleri ve Türk şirketlerinin sıralamaları...

Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi belli oldu: İlk 100'e 5 Türk şirketi girdi - 1

Askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından her yıl, bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayımlanan listede, önceki yıl yer alan Türk şirketleri varlıklarını korudu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi belli oldu: İlk 100'e 5 Türk şirketi girdi - 2

İLK 10 ŞİRKETİN 6'SI ABD'Lİ

Listenin ilk 10 sırasında ABD'den 6 şirket, Çin'den 2 şirket, Birleşik Krallık ve Fransa'dan birer şirket yer aldı. 

Lockheed Martin, 68 milyar 390 milyon dolar savunma geliriyle zirvedeki yerini korurken, bu şirketi RTX ve China Aerospace Science and Industry Corporation izledi.

Northrop Grumman'ın 4, General Dynamics'in 5. olduğu listede, BAE Systems 6. sırada yer buldu.

Boeing 7, China State Shipbuilding Corporation Limited 8, L3Harris Technologies 9 ve Thales 10. sırada yer aldı.

Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi belli oldu: İlk 100'e 5 Türk şirketi girdi - 3

Listede ABD'den 48, Birleşik Krallık'tan 6, Türkiye, Fransa ve Çin'den 5, Almanya'dan 4, Güney Kore ve İsrail'den 3'er şirket yer buldu.

Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi belli oldu: İlk 100'e 5 Türk şirketi girdi - 4

ASELSAN

Türk şirketleri arasında Defense News Top 100'ün en üstünde 43. sırada 3 milyar 541 milyon 261 bin 567 dolar savunma geliriyle ASELSAN yer aldı.

Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi belli oldu: İlk 100'e 5 Türk şirketi girdi - 5

Geçen yıl 42. sıradaki ASELSAN 43. basamakta yer aldı.

Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi belli oldu: İlk 100'e 5 Türk şirketi girdi - 6

TUSAŞ

Geçen yıl 50. sıradaki TUSAŞ 47. sıraya çıktı.

TUSAŞ'ın geliri 3,15 milyar dolar olarak listede yer aldı. 

Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi belli oldu: İlk 100'e 5 Türk şirketi girdi - 7

ROKETSAN

Geçen yıl listede 71. sırada yer alan Roketsan, 1,54 milyar dolar gelirle yerini korudu.

Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi belli oldu: İlk 100'e 5 Türk şirketi girdi - 8

ASFAT

Listede en büyük sıçramayı gerçekleştiren Türk şirketi, savunma gelirini bir yıl içerisinde yaklaşık iki kat artırarak listede 94’üncü sıradan 78’inci sıraya yükselen ASFAT (Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.) oldu.

Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi belli oldu: İlk 100'e 5 Türk şirketi girdi - 9

MKE

Listede geçtiğimiz yıl 84. sıradaki MKE de 1,2 milyar dolar gelirle 80. sıraya çıktı.

DAHA FAZLA GÖSTER