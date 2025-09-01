Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi belli oldu: İlk 100'e 5 Türk şirketi girdi
Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de 5 Türk şirketi yer aldı. Uluslararası ölçekte en büyük savunma şirketlerinin sıralandığı "Defense News Top 100" listesi, bu alandaki küresel liderleri ve yükselen yıldızları gözler önüne seriyor. İşte dünyanın en büyük savunma şirketleri ve Türk şirketlerinin sıralamaları...
Askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından her yıl, bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayımlanan listede, önceki yıl yer alan Türk şirketleri varlıklarını korudu.