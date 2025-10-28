Dünyanın en büyük el yazması: İstanbul'da yazıldı

Ayrıca 2017'de Türkiye'de düzenlenen Uluslararası Hilye-i Şerif Yarışması'nda "saygınlık" ödülüne layık görülen sanatçıya, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.



Hattat Ali Zaman, AA muhabirine, eline kamışı aldıktan sonra sanatla bitişik olduğunu, her şeyin insanın ruhundan çıktığını ve yapılan iş ile yazılan şeyin de çok önemli olduğunu söyledi.



Yapılan işin herhangi bir eşi ya da benzerinin olmamasının kişiyi mutlu ettiğini belirten Zaman, "Az kişinin yapabildiği bir eser yapabilmek veya az kişinin yapmak isteyeceği bir eseri yapmak... Bu benim için mutluluk ve gurur veren bir şeydir." diye konuştu.



Hattatın oğlu Rekar Zaman ise babasının ortalama bir ailede doğup büyüdüğünü, 2017'de hat sanatını geliştirmek için, bunun daha çok tanındığı Türkiye'ye geldiklerini anlattı.



Buraya geldiği dönemde babasının toplam 30 sayfadan oluşan bir Kur'an-ı Kerim yazdığını ifade eden Zaman, ardından babasının dünyanın en büyük el yazması Kur'an-ı Kerim'ini yazmayı düşündüğünü ve bu işe koyulduğunu söyledi.



Babasının yeni, hiç eşi benzeri olmayan bir şey yapmak isteyerek yola çıktığını belirten Zaman, "Dünyanın en büyük Kur'an-ı Kerim'ini yazma fikri gelmişti. Ama herhangi bir imkanı yoktu, mekan yoktu. Irak'ta mekandan ziyade değeri yoktu. Kendisi Türkiye'ye geldikten sonra burada çok daha değerli olacağını düşündü ve başladı." ifadelerini kullandı.



Zaman, babasının projeye 2019'da başladığını aktararak, şöyle devam etti:



"2019'da biz düşündük, sonra 2020'de projeye koyulduk. Tasarımı olsun, ölçüsü olsun, önceki Kur'anlara da bakarak ölçüsünü ayarladık. Sonra kağıtlarda biraz sorun çektik. Bir de koronavirüs üstüne geldiği zaman bizim işlerimiz çok daha zorlandı. Çünkü Türkiye içinde ayarlamak zordu, bu kağıdı yapmak isteyen çok kişi yoktu. Yurt dışından da sınırlar kapalı olduğu için getiremezdik. Bu sebepten o zamanlar çok zorlandık. Elimizden geldikçe hızlandırmaya da çalıştık. Çünkü kendisi o zamanlar biraz hevesliydi o konuda. Kağıdı ayarladıktan sonra tasarımına geçtik. Tasarımı biraz uzun sürdü. Çünkü kağıdı en verimli şekilde değerlendirmek gerekiyor. Çünkü bunun tezhibi, ölçüsü, birleştirmesi var. Ölçmeden, ayarlamadan başlarsa bütün emekler çöpe gider. Başladıktan sonra da zaten Allah'a şükür, her şey yoluna koyuldu."





