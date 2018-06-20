Dünyanın en büyük inşaat gemisi 3. kez İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
Anadolu Ajansı, DHA
Dünyanın en büyük inşaat gemisi olduğu belirtilen Pioneering Spirit, İstanbul Boğazı'ndan geçişe başladı. Yaklaşık 6 saat sürmesi beklenen geçiş sırasında boğaz gemi trafiğine çift yönlü kapatıldı.
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1TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşeme görevini üstlenen Pioneering Spirit gemisi, üçüncü kez İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.
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2Dünyanın en büyük inşaat gemisi olduğu belirtilen Pioneering Spirit, İstanbul Boğazı'ndan sabah saatlerinde geçişe başladı.
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3Karadeniz'e doğru ilerleyişini sürdüren geminin boğazdan geçişine; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 1 acil müdahale gemisi, 2 tahlisiye botu ve 5 römorkör eşlik ediyor.
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4Pioneering Spirit'in geçişi nedeniyle boğazda transit gemi trafiği her iki yönde geçişlere kapatıldı.
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5Geminin, Karadeniz'e açıldıktan sonra TürkAkım'ın halihazırda 224 kilometresi tamamlanan ikinci hattının inşasına devam ederek bu hattı Kıyıköy'e ulaştırması hedefleniyor.
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6Her biri 15,75 milyar metreküplük toplam iki hattan oluşacak ve toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp olacak TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı ilk defa 2014'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından duyurulmuştu.
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7930 kilometre uzunluğuna sahip iki ayrı boru hattının ilki Türkiye'ye doğalgaz arzı sağlarken, diğer hat Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacak.
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8Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek ikinci hattın çıkış noktası için Yunanistan ve Bulgaristan seçenekleri üzerinde görüşmeler devam ediyor.
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9Türkiye'ye doğalgaz sağlayacak ilk hat 30 Nisan'da ülke kıyısına ulaşmıştı.
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