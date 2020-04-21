Dünyanın en dar sokağında sosyal mesafe korunuyor

Çorum'da 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan bir sokakta corona virüs önlemleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kurallarına uyuluyor. Yan yana iki kişinin yürüyemediği sokakta vatandaşlar teker teker yürüyor.
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DHA 21.04.2020 - 09:10
Çorum Üçtutlar Mahallesi'nde yer alan 1,5 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğundaki, 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 'Dikiciler Sokağı' aldığı corona virüs önlemleri ile dikkat çekiyor.
Eskiden 37 esnafın faaliyet gösterdiği sokakta şu an 5 dükkan hizmet veriyor.
Uzunlukları 1,5 metre, genişlikleri de 2,3 metreyi bulan 37 dükkanın çoğu, sohbet ve dinlenme yeri olarak kullanılıyor.
Corona virüs nedeniyle sakin günlerini yaşayan sokakta sosyal mesafe kuralına zorunlu olarak uyuluyor, 2 kişi yan yana yürüyemiyor.
Tek kişinin yürüdüğü sokakta arkadan gelenler de yaklaşık 2 metrelik mesafeyi koruyor.
'İSTER İSMEZ KURALA UYULUYOR'
Sokakta yıllardır ayakkabı tamir işiyle uğraşan İbrahim Kılpelit, "Corona virüs salgını başladıktan sonra maalesef çarşıda iş yeri olanların pek çocuğunun yaşı 65 yaş üzeri olduğu için gelemediler'' dedi.
Kılpelit ayrıca, ''Tüm tedbirlerimi alıp iş yerime öyle geliyorum. Hatta maskesiz ve eldivensiz hiç iş yapmam, çünkü ben çalışmak zorundayım. Sokak haliyle dar, burada sosyal mesafe kuralına ister istemez uyuluyor” dedi.
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