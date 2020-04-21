Dünyanın en dar sokağında sosyal mesafe korunuyor

Uzunlukları 1,5 metre, genişlikleri de 2,3 metreyi bulan 37 dükkanın çoğu, sohbet ve dinlenme yeri olarak kullanılıyor.

'İSTER İSMEZ KURALA UYULUYOR' Sokakta yıllardır ayakkabı tamir işiyle uğraşan İbrahim Kılpelit, "Corona virüs salgını başladıktan sonra maalesef çarşıda iş yeri olanların pek çocuğunun yaşı 65 yaş üzeri olduğu için gelemediler'' dedi.

Kılpelit ayrıca, ''Tüm tedbirlerimi alıp iş yerime öyle geliyorum. Hatta maskesiz ve eldivensiz hiç iş yapmam, çünkü ben çalışmak zorundayım. Sokak haliyle dar, burada sosyal mesafe kuralına ister istemez uyuluyor” dedi.