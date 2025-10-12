Dünyanın en eski 10 şehri arasında: Türkiye'ye gelen turistlerin gözdesi oldu
Dünyanın en eski 10 şehri arasında bulunan, Türkiye’nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan, gastronomisi ve tarihi mekanlarıyla öne çıkan Gaziantep, sonbahar mevsiminde de yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.
UNESCO’nun gastronomi alanında Fark Oluşturan Şehirler Ağı’na Türkiye’den dahil edilen ilk şehir olan Gaziantep, tarihi han, cami, hamam, bedesten ve asırlık çarşıların yanı sıra kalesi ve müzeleriyle de öne çıkıyor. Eşsiz güzellikleriyle, tarihi yapılarıyla, Zeugma Mozaik Müzesi başta olmak üzere müzeleriyle yerli ve yabancı turistlerin değişmez rotası haline gelen Gaziantep, her yıl ağırladığı turist sayısı bakımından tarih, inanç ve kültür turizmi merkezleri arasında yer alıyor.