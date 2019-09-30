Dünyanın en eski köprüsüne sprey boya ile yazı yazdılar
İHA
Dünyanın halen kullanılmakta olan en eski köprüsü olan Taşköprü’nün üzerine kimliği belirsiz şahıslar tarafından sprey boya ile yazılar yazıldı. Yazılan yazıları gören vatandaşlar tepki gösterdi.
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1Roma İmparatorluğu döneminde 384 yılında İmparator Hadrian tarafından mimar Auxentius’a inşa ettirilerek ’Justinian Köprüsü’ adı verilen, zamanla Taşköprü adını alan ve halen kullanılan bin 635 yıllık Taşköprü’ye sprey boyalarla yazılan yazıları görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
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2“Ben hayalimi küllükte taşıyorum. Deryam. Emrah, Erdal Şen ortaklar çapraz. Ali Sami. Hadi gel buluşalım. Baran, Beren, Polat” şeklindeki yazıları kimlerin yazdığı ise bilinmiyor.
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3Dünyanın halen şehir içi trafikte kullanılan en eski köprüsü olma özelliğini de taşıyan Taşköprü’de sprey boya yazılan yazılardan bazılarının, yine aynı renk boyalar ile üzerinin boyanmak istendiği görüldü.
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