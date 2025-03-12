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Dünyanın en güçlü çene basıncına sahip köpekleri: Türk kangalı kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü çene basıncına sahip köpekleri belli oldu. Köpeklerin çene kuvveti, onların ne kadar güçlü ve koruyucu olduklarını belirleyen en önemli özelliklerden biri. Peki, dünyanın en güçlü ısırığına sahip köpeği hangisi? ABD merkezli World Animal Foundation tarafından yapılan araştırmalara göre, Türkiye’nin gururu olan Kangal, ormanların kralı olan aslan ile yarışıyor. Peki, Türk kangalı kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü çene basıncına sahip köpekleri: Türk kangalı kaçıncı sırada? - 1

Kangal, aslan ve kurt gibi vahşi hayvanlarla başa çıkabilecek kadar güçlü bir çene yapısına sahip. Onu Bandogge (730 PSI) ve Cane Corso (700 PSI) gibi güçlü rakipler takip etse de, Kangal açık ara farkla zirvede yer alıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dünyanın en güçlü çene basıncına sahip köpekleri: Türk kangalı kaçıncı sırada? - 2

Uzmanlar, Kangal’ın sadece güçlü değil, aynı zamanda sahibine sadık ve zeki olduğunu belirtiyor. Türkiye’nin dört bir yanında sürüleri koruma görevini başarıyla yerine getiren bu efsanevi köpek, dünya çapında da efsaneleşmeye devam ediyor.

İşte dünyanın en güçlü 10 köpeği;

Dünyanın en güçlü çene basıncına sahip köpekleri: Türk kangalı kaçıncı sırada? - 3

10- German Shepherd (Alman Çoban Köpeği) – 238 PSI

Dünyanın en güçlü çene basıncına sahip köpekleri: Türk kangalı kaçıncı sırada? - 4

9- American Bulldog – 305 PSI

Dünyanın en güçlü çene basıncına sahip köpekleri: Türk kangalı kaçıncı sırada? - 5

8- Rottweiler – 328 PSI

Dünyanın en güçlü çene basıncına sahip köpekleri: Türk kangalı kaçıncı sırada? - 6

7- English Mastiff – 552 PSI

Dünyanın en güçlü çene basıncına sahip köpekleri: Türk kangalı kaçıncı sırada? - 7

6- Tosa Inu – 556 PSI

Dünyanın en güçlü çene basıncına sahip köpekleri: Türk kangalı kaçıncı sırada? - 8

5- Fila Brasileiro – 450 PSI

Dünyanın en güçlü çene basıncına sahip köpekleri: Türk kangalı kaçıncı sırada? - 9

4- Dogo Argentino – 500 PSI

Dünyanın en güçlü çene basıncına sahip köpekleri: Türk kangalı kaçıncı sırada? - 10

3- Cane Corso – 700 PSI

Dünyanın en güçlü çene basıncına sahip köpekleri: Türk kangalı kaçıncı sırada? - 11

2- Bandogge – 730 PSI

Dünyanın en güçlü çene basıncına sahip köpekleri: Türk kangalı kaçıncı sırada? - 12

1- Kangal – 743 PSI

Kangal, 743 PSI ısırma gücüyle dünyanın en güçlü çene basıncına sahip köpek ırkıdır ve birinci sırada yer alır.

Kangal, özellikle sürü koruma içgüdüsü, gücü ve sadakatiyle bilinir ve dünyanın en güçlü çene yapısına sahip köpeği olarak kabul edilir.

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