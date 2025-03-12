Dünyanın en güçlü çene basıncına sahip köpekleri: Türk kangalı kaçıncı sırada?

Uzmanlar, Kangal’ın sadece güçlü değil, aynı zamanda sahibine sadık ve zeki olduğunu belirtiyor. Türkiye’nin dört bir yanında sürüleri koruma görevini başarıyla yerine getiren bu efsanevi köpek, dünya çapında da efsaneleşmeye devam ediyor.



İşte dünyanın en güçlü 10 köpeği;