Dünyanın en güçlü çene basıncına sahip köpekleri: Türk kangalı kaçıncı sırada?
Dünyanın en güçlü çene basıncına sahip köpekleri belli oldu. Köpeklerin çene kuvveti, onların ne kadar güçlü ve koruyucu olduklarını belirleyen en önemli özelliklerden biri. Peki, dünyanın en güçlü ısırığına sahip köpeği hangisi? ABD merkezli World Animal Foundation tarafından yapılan araştırmalara göre, Türkiye’nin gururu olan Kangal, ormanların kralı olan aslan ile yarışıyor. Peki, Türk kangalı kaçıncı sırada?
Kangal, aslan ve kurt gibi vahşi hayvanlarla başa çıkabilecek kadar güçlü bir çene yapısına sahip. Onu Bandogge (730 PSI) ve Cane Corso (700 PSI) gibi güçlü rakipler takip etse de, Kangal açık ara farkla zirvede yer alıyor.