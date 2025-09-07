Dünyanın en güzel köylerinden biri Türkiye'de

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, bu gelişmenin sadece Kapadokya için değil, tüm Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Aslanbay, ayrıca Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un vizyoner yaklaşımıyla kurulan Kapadokya Alan Başkanlığı'nın bölgede turizm alanında olumlu gelişmelere öncülük ettiğini belirtti. Tam liste ise şöyle:

1. Bibury, İngiltere

2. Hallstatt, Avusturya

3. Reine, Norveç

4. Giethoorn, Hollanda

5. Gásadalur, Faroe Adaları

6. Oia, Yunanistan

7. Bourtange, Hollanda

8. Kotor, Karadağ

9. Shirakawa-go, Japonya

10. Batad, Filipinler

11. Russell, Yeni Zelanda

12. Mrauk U, Myanmar

13. Adare, İrlanda

14. Steg, Lihtenştayn

15. Eguisheim, Fransa

16. Manarola, İtalya

17. Valldemossa, İspanya

18. Zhouzhuang, Çin

19. Ghandruk, Nepal

20. Cam Thanh, Vietnam

21. Monsanto, Portekiz

22. Špania Dolina, Slovakya

23. Victoria-by-the-Sea, Kanada

24. Purmamarca, Arjantin

25. Izamal, Meksika

26. Ubud, Endonezya

27. Motovun, Hırvatistan

28. Ogunquit, ABD

29. Boquete, Panama

30. Chefchaouen, Fas

31. Coffee Bay, Güney Afrika

32. Sidi Bou Said, Tunus

33. Lauterbrunnen, İsviçre

34. Ban Rak Thai, Tayland

35. Paraty, Brezilya

36. Ghadames, Libya

37. Chamarel, Mauritius

38. Bandiagara, Mali

39. Titikaveka, Cook Adaları

40. Ortahisar, Türkiye

41. Jukkasjärvi, İsveç

42. Ollantaytambo, Peru

43. Bilad Sayt, Umman

44. Arang Kel, Pakistan

45. Gudhjem, Danimarka

46. Seyðisfjörður, İzlanda

47. Hahoe Halk Köyü, Güney Kore

48. Tatev, Ermenistan

49. Rothenburg ob der Tauber, Almanya

50. Marsaxlokk, Malta