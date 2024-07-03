Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: İlk 500’de Türkiye'den 9 üniversite!
Dünya genelinde üniversite sıralamalarını yapan yetkili 10 kuruluştan biri olan ODTÜ, yeni listeyi açıkladı. ODTÜ URAP'ın raporuna göre Koç, Boğaziçi, Sabancı, Çankaya, İstanbul, ODTÜ, İTÜ, Hacettepe ve Sağlık Bilimleri üniversiteleri geçen yıl yapılan dünya üniversiteleri sıralamalarının en az birinde ilk 500'e girdi
ODTÜ University Ranking by Academic Performance (URAP) Laboratuvarı, dünya genelinde 11 sıralama kuruluşu tarafından geçen yıl açıklanan "dünyanın en iyi üniversiteleri" listelerinde Türkiye'den 9 üniversitenin ilk 500'de yer aldığını duyurdu.