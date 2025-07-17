Dünyanın en kalitelisi Aydın'da yetişiyor: Sezonu başladı

Sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulunan Buharkent Belediyesi yaptığı açıklamada "Türkiye’nin dört bir yanında sabırsızlıkla beklenen ilk taze incirler yine Buharkent’ten sofralara ulaşıyor. Doğal aroması, eşsiz tadı ve uzun raf ömrüyle fark oluşturan Buharkent inciri, bu yıl da kalitesiyle hem iç pazarda hem de ihracatta dikkatleri üzerine çekecek. Buharkent, incir üretiminde sadece erkenciliğiyle değil, aynı zamanda ürün kalitesi ve üretim kapasitesiyle de bölgenin en önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Temmuz ayının ortasında başlayan ilk hasat, zamanla Aydın’ın batısına doğru yayılsa da ilk mahsulün adresi her yıl olduğu gibi bu yıl da Buharkent oldu" ifadelerine yer verdi



