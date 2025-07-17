Dünyanın en kalitelisi Aydın'da yetişiyor: Sezonu başladı

Aydın’ın verimli topraklarında yetişen taze incirin en erken hasat edildiği yer olan Buharkent’te incir sezonu başladı.

Dünyanın en kalitelisi Aydın'da yetişiyor: Sezonu başladı - 1

Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan ve önemli ihraç ürünlerinden olan incirde sezon hareketliliği başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dünyanın en kalitelisi Aydın'da yetişiyor: Sezonu başladı - 2

Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği ve ülke pazarının yüzde 80’ini karşılayan Aydın’da da üreticileri hasat telaşı sardı.


Dünyanın en kalitelisi Aydın'da yetişiyor: Sezonu başladı - 3

Aydın'da yaklaşık 400 bin dönüm alanda incir üretimi yapılırken, sezonda da ortalama 200 bin ton ürün elde ediliyor. Hasat sezonuna başlayan üreticiler de gün doğmadan yola çıkıp güneşi incir ağaçlarının altında karşılıyor.

Aydın’ın en kaliteli incirlerinin yetiştiği ilçelerden olan Buharkent ilçesinde de üreticiler sabahın erken saatlerinde incir bahçelerinin yolunu tutarken, ilçede incir hasadı başladı.


Dünyanın en kalitelisi Aydın'da yetişiyor: Sezonu başladı - 4

Sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulunan Buharkent Belediyesi yaptığı açıklamada "Türkiye’nin dört bir yanında sabırsızlıkla beklenen ilk taze incirler yine Buharkent’ten sofralara ulaşıyor. Doğal aroması, eşsiz tadı ve uzun raf ömrüyle fark oluşturan Buharkent inciri, bu yıl da kalitesiyle hem iç pazarda hem de ihracatta dikkatleri üzerine çekecek. Buharkent, incir üretiminde sadece erkenciliğiyle değil, aynı zamanda ürün kalitesi ve üretim kapasitesiyle de bölgenin en önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Temmuz ayının ortasında başlayan ilk hasat, zamanla Aydın’ın batısına doğru yayılsa da ilk mahsulün adresi her yıl olduğu gibi bu yıl da Buharkent oldu" ifadelerine yer verdi

Dünyanın en kalitelisi Aydın'da yetişiyor: Sezonu başladı - 5


Hasat sezonunun başlaması dolayısıyla açıklama yapan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ise üreticilere bereketli bir sezon "Buharkent’te yetişen taze incir, ilçemizin bereketinin ve üreticimizin alın terinin simgesidir. Bu topraklarda yetişen incir, yalnızca erkenci değil; aynı zamanda kalitesiyle de ayırt edilir. Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte üreticilerimiz büyük bir heyecanla incirlerini toplamaya başladı. Allah’ın izniyle bereketli, bol kazançlı ve sorunsuz bir sezon geçirmeyi temenni ediyorum. Buharkent olarak taze incirin ilk çıktığı, en çok tercih edilen ve markalaşan ilçesi olmaktan onur duyuyoruz" dedi.

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