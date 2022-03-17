Dünyanın en pahalı mantarı ‘trüf’ü radar köpekler buluyor

Mantarın fiyatları hakkında bilgi veren Gören, "Sosyal medyada mantarın kilogram fiyatına ‘50 euro’ deniliyor. ‘Günde 10 kilo mantar bulunuyor’ deniliyor. Gerçek anlatıldığı gibi değil. Şu andaki mantar piyasası kalitesine göre kilosu 400 TL ile bin 500 TL arasında değişiyor. Bu mantara da bin 500 TL çok deniliyor ama evden çıkıp hemen evin bahçesinde mantar bulunmuyor" diye konuştu.