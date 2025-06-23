Dünyanın en pahalı yiyeceklerinden biri: Kilosu 45 bin lira
Arı kovanlarında sadece kraliçe arı için ayrılan arı sütü, yıllar önce ithal edilirken son yıllarda yerli arıcılar tarafından üretilmeye başlandı. Her kovandan çay kaşığı miktarında çıkarılan arı sütü, kilosu 45 bin TL'den satışa sunuluyor. Dünyanın en pahalı yiyeceklerinden birisi olduğu söylenen arı sütünün faydaları saymakla bitmiyor.
Her yıl hava sıcaklıklarına göre nisan, mayıs ve haziran aylarında sağımına başlanan ve eylül ayına kadar hasadı devam eden arı sütü, kovanlardan çıkartılmaya başlandı.