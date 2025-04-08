"Dünyanın en saçma binası"nın yerine yeni proje: Yapımı başladı
"Dünyanın en saçma binası" olarak anılan Özel İdare İş Merkezi'nin yerine iş hanı inşaatı başladı. Başlatılan projenin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, yapının toplam üç katlı olarak planlandığı bildirildi.
Kahramanmaraş'ta 1994 yılında inşa edilen, rengi ve mimari yapısıyla kentin simgesi haline gelen, internet arama motoru Google'da "Dünyanın en saçma binası" yazılınca aramada ilk sırada çıkan bina, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkım ihalesi yapılarak 6 Şubat depremlerinden önce yıkıldı.