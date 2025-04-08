"Dünyanın en saçma binası"nın yerine yeni proje: Yapımı başladı

"OFİS VE BÜRO YERLERİ DÜŞÜNÜLMÜŞ"

Esnaf Ali Osman Uslu, "Ben 40 yıldır Trabzon Caddesi'nde esnafım. Allah böyle depremler bir daha yaşatmasın. Bu alanda belediyemiz bize konteyner yaptı. İnşaat sahasında ve süreç zor geçiyor, idare edeceğiz. Trabzon Caddesi ve Azerbaycan Bulvarı'nın ayağa kalkması gerekiyor. Özel İdare Binası genellikle konut düşünülmemiş, ofis ve büro tarzı yerler düşünülmüş. Umarız güzel olur." diye konuştu.