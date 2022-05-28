'Dünyanın en saçma binası'nın yüzde 70'i yıkıldı

Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramada ilk sırada çıkan ve bu yılın başında yerine meydan yapılması için yıkımına başlanan 18 katlı Kahramanmaraş İl Özel İdare Binası'nın yüzde 70'i yıkıldı. Yıkımda bugüne kadar elde edilen 270 ton hurda ise geri dönüşüme gönderildi.

Haberler - DHA 28.05.2022 - 10:49 | Son Güncelleme : 28.05.2022 - 10:54

'Dünyanın en saçma binası'nın yüzde 70'i yıkıldı - 1

'ta 1994 yılında inşa edilen ve gerek rengi gerekse mimari yapısıyla kentin simgesi haline gelen, internet arama motoru 'da 'Dünyanın en saçma binası' yazılınca aramada ilk sırada çıkan binanın yıkımı sürüyor.

'Dünyanın en saçma binası'nın yüzde 70'i yıkıldı - 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı kent meydanı projesi kapsamında ocak ayında yıkımına başlanan binanın yüzde 70’i yıkıldı.

'Dünyanın en saçma binası'nın yüzde 70'i yıkıldı - 3

Kentin en işlek caddesi olan Trabzon Bulvarı'ndaki bina tıraşlama tekniğiyle yıkılıyor.

'Dünyanın en saçma binası'nın yüzde 70'i yıkıldı - 4

Büyük vinçlerle en tepeye çıkarılan iş makineleri tüm katları tek tek yıkarak aşağı iniyor.

'Dünyanın en saçma binası'nın yüzde 70'i yıkıldı - 5

Binanın her biri 45 metre uzunluğundaki 8 büyük kolon da yıkıldı.

'Dünyanın en saçma binası'nın yüzde 70'i yıkıldı - 6

Firma yetkilisi Kenan Türkmen, 8 kolonun kaza yaşanmadan, kimse zarar görmeden yıkılmasının önemli olduğunu ve bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

'Dünyanın en saçma binası'nın yüzde 70'i yıkıldı - 7

''2 AYLIK ÇALIŞMAMIZ KALDI''

Yıkımda binadan çıkan demir, bakır, alüminyum gibi geri dönüştürülebilecek hurdaları molozlardan ayırdıklarını kaydeden Türkmen şöyle devam etti:

"Yıkım çalışmamızın yüzde 70'i tamamlanmış vaziyette. 2 aylık çalışmamız kaldı. Tüm katları söktükten sonra -3'e ineceğiz ve 2 ay sonra tamamen teslim edeceğiz. 

'Dünyanın en saçma binası'nın yüzde 70'i yıkıldı - 8

270 TON HURDA GERİ DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Şu ana kadar yaklaşık 270 ton hurda geri dönüşüme gönderildi. Eksi katları da söküp dolgusunu da yaptıktan sonra yol kotunda teslim edeceğiz.''

'Dünyanın en saçma binası'nın yüzde 70'i yıkıldı - 9
'Dünyanın en saçma binası'nın yüzde 70'i yıkıldı - 10
'Dünyanın en saçma binası'nın yüzde 70'i yıkıldı - 11
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