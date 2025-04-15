Dünyanın en saf tuzları arasında yer alıyor: Hayalindeki işi kurdu şimdi dört bir yana gönderiyor

22 yaşında bir genç olarak ticarete başladığımda, çevreme baktığımda hep yaşlı kesimler vardı. Bir tek ben gençtim. Bu yola girerken yanımda olup destek verenler de oldu. Kıymetli genç arkadaşlarıma da ticaret ile uğramalarını öneririm, gerçekten başarı en güzel şeydir. Müşteriler beni yaşımın küçük olmasından dolayı çalışan sanıyor, sahibi olduğumu öğrendiklerinde de şaşırıyorlar ve mutlu oluyorlar. Buradan elde ettiğim gelir ile hem birikim hem de harcama konusunda ev halkına destek de oluyorum. Çıktığım bu süreçte yolum uzun, genç yaşın bana verdiği enerji ve heyecan ile yoluma devam ediyorum" dedi.