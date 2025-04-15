Dünyanın en saf tuzları arasında yer alıyor: Hayalindeki işi kurdu şimdi dört bir yana gönderiyor
Çankırı'da hayalindeki işi kuran genç girişimci, dünyanın en saf tuzları arasında yer alan Çankırı kaya tuzu ve tuz lambalarını Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine gönderiyor.
Çankırı'da yaşayan 25 yaşındaki Tayfur Uzun, çocukluk hayalini gerçekleştirerek Çankırı'da kendi iş yerini açtı.
Bilimsel araştırmalarda dünyanın en saf tuzları arasında gösterilen Çankırı kaya tuzu ve tuzdan yapılan çeşitli ürünleri açtığı iş yerinde pazarlamaya başlayan Uzun, bir süre sonra e-ticaret sitesi üzerinden ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına satmaya başladı.