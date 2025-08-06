Dünyanın en sağlıklısı Erzincan'da üretiliyor: 40 derece sıcakta zorlu mesai
Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Kömür köyünde asırlardır tuz üretimi yapılan ocakta, 40 dereceye varan sıcakta üretim sürüyor. Asırlık geleneklerle üretilen ve coğrafi işaret belgesi alan Kemah tuzu, ülkenin dört bir yanına pazarlanıyor.
Kemah ilçesine 4 kilometre uzaklıktaki Kömür köyünde bulunan tuz ocağının geçmişi 450 yıl öncesine dayanıyor. Yıllarca Tuz İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından işletildikten sonra özelleştirilen tuz ocağında, Doğu Anadolu Bölgesi’nin tuz ihtiyacı karşılanıyor.