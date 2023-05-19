''Dünyanın en uzun burunlu insanı'' son yolculuğuna uğurlandı

GUINNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRMİŞTİ

Rize'de yayın yapan yerel televizyon kanalının 1998 ve 2000'de düzenlediği yarışmada, 8,8 santimetre uzunluğundaki burnuyla üst üste birinci olan ve Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Özyürek, yurt içi ve yurt dışında televizyon programları ile belgesellere konu olmuştu.