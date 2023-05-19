''Dünyanın en uzun burunlu insanı'' son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden "dünya burun şampiyonu" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Artvinli Mehmet Özyürek'in cenazesi toprağa verildi.

''Dünyanın en uzun burunlu insanı'' son yolculuğuna uğurlandı - 1

Uluslararası Uzun Burun Yarışması'nda 8,8 santimetrelik burnuyla "dünya burun şampiyonu" seçilen Mehmet Özyürek, beyin damarı daralması nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Rize Devlet Hastanesi'nde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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''Dünyanın en uzun burunlu insanı'' son yolculuğuna uğurlandı - 2

Mehmet Özyürek için Artvin Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

''Dünyanın en uzun burunlu insanı'' son yolculuğuna uğurlandı - 3

Özyürek'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Orta Mahalle'deki mezarlıkta defnedildi.

Törene, 74 yaşındaki Özyürek'in yakınlarının yanı sıra Vali Yılmaz Doruk, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve vatandaşlar katıldı.

''Dünyanın en uzun burunlu insanı'' son yolculuğuna uğurlandı - 4

GUINNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRMİŞTİ

Rize'de yayın yapan yerel televizyon kanalının 1998 ve 2000'de düzenlediği yarışmada, 8,8 santimetre uzunluğundaki burnuyla üst üste birinci olan ve Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Özyürek, yurt içi ve yurt dışında televizyon programları ile belgesellere konu olmuştu.

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