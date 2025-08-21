Dünyanın en uzun ikinci mağarası: 100 bin turist ziyaret etti

Yaklaşık 8 km uzunluğu ile dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak da kabul edilen Trabzon'un Düzköy ilçesi sınırları içerisindeki Çal Mağarası'nı bu yıl yaklaşık 100 bin turist ziyaret etti.

Dünyanın en uzun ikinci mağarası: 100 bin turist ziyaret etti - 1

Çal Mağarası, 2000 yılında Trabzon İl Özel İdaresi tarafından çeşitli düzenlemeler yapılarak 2003 yılında halkın ziyaretine açık hale getirildi.

Mağara kireçtaşları içindeki çatlak-fay sistemlerine bağlı olarak geliştiği belirtilirken, mağaranın bugünkü sekline iki aşamada ulaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dünyanın en uzun ikinci mağarası: 100 bin turist ziyaret etti - 2


Mağaranın içindeki yer altı nehrinin taşıdığı su mevsimsel olarak değişirken, yağışlı mevsimlerde mağaranın içindeki suyun derinliği 50 santimetreye kadar yükseliyor, yaz aylarında ise bu seviye 25-30 santime kadar düşüyor.

Dünyanın en uzun ikinci mağarası: 100 bin turist ziyaret etti - 3


Ahşap yürüyüş yolu ve ışıklandırma sistemleriyle gelen ziyaretçileri kendine hayran bırakan Çal Mağarası’nı bu yıl 7 ayda 90 bin 918 yerli ve yabancı turist ziyaret ettiği belirtildi.

DAHA FAZLA GÖSTER