Dünyanın en uzun ikinci mağarası: 100 bin turist ziyaret etti
Yaklaşık 8 km uzunluğu ile dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak da kabul edilen Trabzon'un Düzköy ilçesi sınırları içerisindeki Çal Mağarası'nı bu yıl yaklaşık 100 bin turist ziyaret etti.
Çal Mağarası, 2000 yılında Trabzon İl Özel İdaresi tarafından çeşitli düzenlemeler yapılarak 2003 yılında halkın ziyaretine açık hale getirildi.
Mağara kireçtaşları içindeki çatlak-fay sistemlerine bağlı olarak geliştiği belirtilirken, mağaranın bugünkü sekline iki aşamada ulaştı.