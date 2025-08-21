Dünyanın en uzun ikinci mağarası: 100 bin turist ziyaret etti



Mağaranın içindeki yer altı nehrinin taşıdığı su mevsimsel olarak değişirken, yağışlı mevsimlerde mağaranın içindeki suyun derinliği 50 santimetreye kadar yükseliyor, yaz aylarında ise bu seviye 25-30 santime kadar düşüyor.



