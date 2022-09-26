Dünyanın en yaşlı armut ağacı: 1100 yıldır meyve veriyor

Doruk, ağacın anıt ağaç niteliğinde olduğunu ve yüzlerce nesle tanıklık ettiğini belirterek, "Sıradan bir armut ağacı değil, 1100 yaşında. Bu bilimsel olarak tespit edildi. Ağaç halen meyve vermeye devam ediyor. Bu çok sevindirici bir durum. Biz de bugün anıt ağacını yerinde görerek hasadını yaptık. İlimizde bulunan yaklaşık 70 çeşit armut türünün bir çeşidi. Bu ağacın dışında bölgede yaşı yaklaşık 4-5 daha asırlara dayanan armut ağacını görmekteyiz." dedi.