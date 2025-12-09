Dünyanın en yoğun trafiği İstanbul'da. Yılda 118 saat yolda geçiyor
09.12.2025 18:40
Son Güncelleme: 09.12.2025 18:54
NTV - Haber Merkezi
Amerika merkezli bir veri şirketinin çalışmasına göre dünyada en yoğun trafiğin olduğu kent İstanbul.
Ulaşım analiz şirketi Inrix’in yayımladığı rapora göre İstanbul dünyanın en yoğun trafiğine sahip kenti oldu. Rapora göre trafik gecikmeleri yüzde 12 oranında arttı.
36 ülkede 900’den fazla şehir incelenirken İstanbul’da trafik gecikmelerinin bir yılda yüzde 12 arttığı belirtildi.
İstanbul'da ortalama bir sürücünün yılda 118 saatini trafikte kaybettiği belirlendi.
Listede İstanbul’un ardından Chicago geliyor. Chicago’da sürücüler yılda ortalama 112 saatlerini trafikte kaybediyor. Listenin üçüncü sırasında bulunan Mexico City’de bu süre 108 saat olarak ölçüldü.
ANKARA VE İZMİR DE LİSTEDE
Listede İstanbul'un dışında Türkiye'den Ankara 20. sırada ve İzmir 21. sırada yer aldı. Ankaralılar yılda 71 saatini trafikte geçirirken İzmirliler 72 saatini trafikte geçiriyor.
İzmir'de 2024 yılına göre yaşanan yüzde 53'lük artış dikkat çekiyor.