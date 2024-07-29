Dünyanın gözü burada! 9 milyon yıl öncesine dayanıyor, 24 yıldır çalışmalar sürüyor
Çankırı'da en eskisi 9 milyon yıl öncesine tarihlendirilen fosillerin bulunduğu Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'ndeki buluntular, bilim dünyasında dikkatleri üzerine çekiyor.
Temmuz ayının ilk haftasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında Çankırı'ya gelen 15 kişilik ekip, depo çalışmalarının ardından arazi çalışmalarına geçti.
Bölgede 27 yıldır süren kazı çalışmalarında bugüne kadar atların ataları, fil türleri, zürafalar, kılıç dişli kedigiller, su samurları, oklu kirpiler, ayılar, domuzgiller gibi 43 farklı türe ait 4 bin 200 civarında numaralı fosil (bütüne yakın) bulunurken, bir o kadar da numarasız fosil bulundu.