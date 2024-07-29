Dünyanın gözü burada! 9 milyon yıl öncesine dayanıyor, 24 yıldır çalışmalar sürüyor

"BİR FOSİL MÜZESİ KURABİLECEK SAYIDA GOSİL ELDE ETTİK BU ALANDA"

Bu sezon 3 tane numaralı fosil bulduklarını dile getiren Sevim Erol, sözlerini şöyle tamamladı:



"Tabii geçen yıllardan itibaren 4 bin 200 civarında numaralandırılmış fosil diyoruz. Çünkü numaralandırılmış fosiller bütüne yakın fosillerdir. Tabii ki bir o kadar da etraflarında çıkan, tanımlanması gereken 4-5 bin civarında da numarasız fosillerimiz var. Bunların içerisinde, gergedanların ataları, bugün yaşayan atların ataları, fillerin iki türü, zürafalar, kılıç dişli kedigiller, etçiller içerisinde en az 6 tür, onun dışında suda yaşayan su samurları, oklu kirpiler, ayılar, domuzgiller dediğimiz 43 farklı türe ait 4 bin 200 civarında fosilimiz var. Tabii bir fosil müzesi kurabilecek sayıda fosil elde ettik bu alanda. Bu alanın korunması gerektiği düşüncesindeyim. Bu sene yol çalışması tamamlandığı için güvenceye alınmış görünüyor ama yol çalışması sırasında da ufak tefek kayıplarımız oldu. Çünkü doğa bize 9 milyon yıllık süreç içerisinde bir miras bıraktı, bizim halk olarak, bilim insanları olarak, öğrenciler olarak toptan bu mirasa sahip çıkmak zorunda olduğumuzu hissediyorum."