Dünyanın mücevheri Gülay ustanın elinden çıkıyor! ABD'den iki ödül

ABD'DEN İKİ ÖDÜL

Amerika Birleşik Devletleri'nden iki defa ödül aldığını dile getiren Gülay Atıcı Ertan, son olarak sözlerine şöyle devam etti:

“Başladığım yıllarda hiç kadın usta yoktu ama şimdi yeni yeni tercih edilebilir bir meslek haline dönüşmeye başladı. Yeterli sayıda değil henüz. Bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda kesimci var. Bir oyuncu için Oscar, Nobel ya da bir olimpiyatta madalya almak neyse bir sporcu için, değerli taş kesimciler için de bu madalyalar ve bu sertifikalar bizim için aynı anlamı taşıyor.”