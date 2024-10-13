Dünyanın mücevheri Gülay ustanın elinden çıkıyor! ABD'den iki ödül
İzmir'de değerli taşları ilmek ilmek işleyerek mücevhere dönüştüren Gülay Atıcı Ertan, hem Türkiye'deki sayılı ustalar arasında yer aldı hem de dünyada bilinen bir isim oldu. Mesleği kendi kendine öğrenen ve 24 yıldır değerli taşlara hayat veren Atıcı, yurt içi ve yurt dışından özel siparişler alıyor.
İzmir'de yaşayan 50 yaşındaki Gülay Atıcı Ertan, değerli taşların sayılı kesim ustalarından. 24 yıldır taşları ilmek ilmek işleyen ve bir heykeltıraş titizliğiyle hayat veren Atıcı; kolye, yüzük, küpe gibi kişiye özel mücevherler üreterek işinde zirveye ulaştı.