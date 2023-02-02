''Dünyanın nazar boncuğu'' Meke Gölü'ne can suyu geliyor

Kuş bakışı görünümü dolayısıyla "dünyanın nazar boncuğu" olarak adlandırılan Meke Gölü, can suyuna kavuşacak.
Konya’nın Karapınar ilçesindeki 8 bin yıllık Meke Gölü, 2000'lerin başından bu yana suyunu kaybetmeye başladı.
Kuraklığın yanı sıra gölden bilinçsiz su çekilmesi, zamanla yeraltı suyunun da azalmasına neden oldu.
Gölün yeniden hayat bulması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, iki yıl önce proje başlatıldı.
Bu kapsamda yapımında sona gelinen Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi'nden göle su aktarılacak.
Karapınar Belediye Başkanı, ''Yılda 4 milyon metreküp su öngörülüyor. Arıtılan su seviyesine göre ileride artış gösterebilir'' açıklamasında bulundu.
Göle aktarım yapılacak olsa da Meke'nin başlıca su kaynağı yağışlar.
Bu nedenle yağışların da düzene girmesi "Dünyanın nazar boncuğu" olarak anılan göl için oldukça önemli.
Gölün çevresi de yeşillendirilecek.
Bölgeye az su tüketen ve kuraklığa dayanıklı bitkiler ekilecek.
Karapınar-Ereğli kara yolunun 7. kilometresindeki Meke Gölü, volkanik patlama sonucu 5 milyon yıl önce meydana gelen kraterin zamanla suyla dolmasıyla oluştu.
Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin kamp yaptığı ve büyüleyici manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakan gölde, geçmişte 12 metre derinliğinde su bulunuyordu.
Son yıllarda ise Meke Gölü, küresel ısınma, bölgede sulu tarımın yaygınlaşması ve yer altı su seviyesinin azalmasıyla kuruma noktasına geldi.