''Dünyanın nazar boncuğu'' Meke Gölü'ne can suyu geliyor

Göle aktarım yapılacak olsa da Meke'nin başlıca su kaynağı yağışlar.



Bu nedenle yağışların da düzene girmesi "Dünyanın nazar boncuğu" olarak anılan göl için oldukça önemli.



Gölün çevresi de yeşillendirilecek.



Bölgeye az su tüketen ve kuraklığa dayanıklı bitkiler ekilecek.