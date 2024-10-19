Dünyanın ne pahalı baharatını görmek için akın ettiler: Kilosu 320 bin liradan alıcı buluyor
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisini yerinde görmek isteyenler safran tarlalarına akın ediyor.
Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan "dünyanın en pahalı baharatı" olarak safranın hasadı sürüyor.
Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilensafranı görmek için isteyenler Safranbolu ilçesine geliyor.