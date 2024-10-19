Dünyanın ne pahalı baharatını görmek için akın ettiler: Kilosu 320 bin liradan alıcı buluyor

Safran tarlasında yoğun bir ziyaretçi akının bulunduğunu kaydeden Yılmaz, "Bugünden sonra biraz yağmurlar kesilmeye başlayacak herhalde. Daha da çok gelecek misafirlerimiz var. Yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirlerimiz var" ifadelerine yer verdi.

Yılmaz safranın çiçeklenmeye başlamasından itibaren 12 bin kişinin tarla ziyareti yaptığını söyledi.