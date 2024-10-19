Dünyanın ne pahalı baharatını görmek için akın ettiler: Kilosu 320 bin liradan alıcı buluyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisini yerinde görmek isteyenler safran tarlalarına akın ediyor.

Dünyanın ne pahalı baharatını görmek için akın ettiler: Kilosu 320 bin liradan alıcı buluyor - 1

Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan "dünyanın en pahalı baharatı" olarak safranın hasadı sürüyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilensafranı görmek için isteyenler Safranbolu ilçesine geliyor.

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Dünyanın ne pahalı baharatını görmek için akın ettiler: Kilosu 320 bin liradan alıcı buluyor - 2

İlçe turizminin destinasyonu haline gelen safran tarlalarında yağışa rağmen hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Bu yıl çiçeklenmenin erken yaşandığı safranın kilosu 320 bin liradan alıcı buluyor.

Dünyanın ne pahalı baharatını görmek için akın ettiler: Kilosu 320 bin liradan alıcı buluyor - 3

Bursa ilinden Karabük'ün Safranbolu ilçesine geziye gelen Sevda Vatan, "Şuana kadar gördüğümüz yerleri çok beğendik. Gezimiz daha devam ediyor. Hasat için geldik ama yağmurdan dolayı bu gerçekleşemedi ama onunla ilgili bütün bilgileri içeride arkadaşlar bize verdiler. Biz de onunla ilgili safran soğanını aldık. Yetiştirmeyi deneyeceğiz" dedi.

Dünyanın ne pahalı baharatını görmek için akın ettiler: Kilosu 320 bin liradan alıcı buluyor - 4

Havanın yağışlı olması dolayısıyla hasat yapamadıklarını ifade eden Serkan Vatan ise "Doğal ürünleri gösterdiler, tanıtımını yaptılar. Nasıl şartlarda ekildiğini, biçildiğini onları anlattılar. Gayet olumlu ve güzeldi. Memnun kaldık" diye konuştu.

Dünyanın ne pahalı baharatını görmek için akın ettiler: Kilosu 320 bin liradan alıcı buluyor - 5

Vatan, safranın fiyatını duyunca şaşırdığını belirterek, "Altından daha pahalı ama tabi değeri konusunda çünkü özel bir ürün olduğu için hak ediyor" şeklinde konuştu.

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, safrana olan rağbetin çok fazla olduğunu aktardı.

Dünyanın ne pahalı baharatını görmek için akın ettiler: Kilosu 320 bin liradan alıcı buluyor - 6

Safran tarlasında yoğun bir ziyaretçi akının bulunduğunu kaydeden Yılmaz, "Bugünden sonra biraz yağmurlar kesilmeye başlayacak herhalde. Daha da çok gelecek misafirlerimiz var. Yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirlerimiz var" ifadelerine yer verdi.

Yılmaz safranın çiçeklenmeye başlamasından itibaren 12 bin kişinin tarla ziyareti yaptığını söyledi.

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