Dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehirleri açıklandı: İstanbul ve Ankara kaçıncı sırada?

İnsan kaynakları danışmanlık hizmeti Mercer, yakın zamanda beş kıtadaki 241 şehri sıralayan yıllık Yaşam Kalitesi Şehir Sıralaması'nı yayınladı. Sıralama süreci siyasi istikrar, sağlık hizmeti, eğitim, altyapı ve sosyo-kültürel çevre gibi faktörleri göz önünde bulunduruyor. Listede İstanbul ve Ankara'ya da yer verildi. Peki, dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehirleri arasında İstanbul ve Ankara kaçıncı sırada?

Dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehirleri açıklandı: İstanbul ve Ankara kaçıncı sırada? - 1

Dünya genelinde 450'den fazla şehrin yaşam standartlarının incelendiği Mercer 2024 Yaşam Kalitesi Araştırması sonuçlandı. İsviçre'nin Zürih kenti, yüksek yaşam kalitesiyle listenin zirvesinde yer aldı. İlk 10'da dört İsviçre şehri bulunurken, Avrupa genelinde birçok şehir üst sıralarda yer aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehirleri açıklandı: İstanbul ve Ankara kaçıncı sırada? - 2

İSTANBUL VE ANKARA SIRALAMASI

Türkiye’den İstanbul 134'üncü, Ankara ise 138'inci sırada yer alarak önceki yıllara benzer konumlarını korudu. Araştırma; sağlık, eğitim, güvenlik, çevre kalitesi ve ekonomik istikrar gibi birçok kriteri değerlendirerek şehirleri sıralıyor.

Dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehirleri açıklandı: İstanbul ve Ankara kaçıncı sırada? - 3

YAŞAM KALİTESİ EN YÜKSEK ŞEHİR ZÜRİH

Zürih’in birinci seçilmesinde yüksek yaşam standartları, gelişmiş altyapısı, güvenli çevresi ve güçlü sağlık sistemi etkili oldu. Araştırma, dünya genelinde yaşanabilir şehirlerin genel eğilimlerini gözler önüne seriyor.

Dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehirleri açıklandı: İstanbul ve Ankara kaçıncı sırada? - 4

İSVİÇRE'DEN DÖRT ŞEHİR İLK 10'DA 

İsviçre, dört şehriyle ilk 10’da yer alarak Avrupa’nın zirvesinde yer aldı. Zürih birinci sıraya yerleşirken, Cenevre, Bern ve Basel de en iyi şehirler arasında listelendi.

Dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehirleri açıklandı: İstanbul ve Ankara kaçıncı sırada? - 5

KUZEY AMERİKA'NIN PARLAYAN YILDIZLARI

Kanada’nın Vancouver şehri, doğayla iç içe yaşamı ve modern şehir hayatını harmanlayarak 7. sırada yer aldı. ABD’de ise Boston, kapsamlı sağlık hizmetleri ve yeşil alanlarıyla 32. sıradan listeye girerken, San Francisco’yu geride bıraktı. Latin Amerika’nın en üst sıralamasına ise 92. sıradaki Montevideo yerleşti.

Dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehirleri açıklandı: İstanbul ve Ankara kaçıncı sırada? - 6

PASİFİK BÖLGESİ'NİN ÖNE ÇIKAN ŞEHRİ

Pasifik bölgesinde Yeni Zelanda'nın Auckland şehri, güvenli ve modern yaşam tarzıyla 5. sıraya yükseldi. Avustralya’nın Sidney kenti ise ikonik yapıları ve güçlü ekonomisiyle 12. sırada yer aldı.

Dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehirleri açıklandı: İstanbul ve Ankara kaçıncı sırada? - 7

ORTA DOĞU VE AFRİKA TEMSİLCİLERİ

Birleşik Arap Emirlikleri’nden Dubai ve Abu Dabi, modern altyapıları ve kozmopolit yapıları sayesinde sırasıyla 83. ve 85. sırada yer aldı. Afrika’nın en üst sıralamasındaki şehir ise 88. sıradaki Port Louis oldu.

Dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehirleri açıklandı: İstanbul ve Ankara kaçıncı sırada? - 8

ASYA'NIN YÜKSELEN YILDIZI

Asya’da en yüksek puanı Singapur aldı ve 30. sırada yer aldı. Şehir, temizliği, güvenliği ve verimli toplu taşıma sistemiyle öne çıkıyor.

Dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehirleri açıklandı: İstanbul ve Ankara kaçıncı sırada? - 9

Araştırma, şehirlerin sağlık, güvenlik, çevre kalitesi, ekonomi ve sosyal olanaklar gibi birçok kriteri değerlendirerek global yaşam kalitesini ortaya koyuyor.

DAHA FAZLA GÖSTER