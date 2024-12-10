Dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehirleri açıklandı: İstanbul ve Ankara kaçıncı sırada?
İnsan kaynakları danışmanlık hizmeti Mercer, yakın zamanda beş kıtadaki 241 şehri sıralayan yıllık Yaşam Kalitesi Şehir Sıralaması'nı yayınladı. Sıralama süreci siyasi istikrar, sağlık hizmeti, eğitim, altyapı ve sosyo-kültürel çevre gibi faktörleri göz önünde bulunduruyor. Listede İstanbul ve Ankara'ya da yer verildi. Peki, dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehirleri arasında İstanbul ve Ankara kaçıncı sırada?
Dünya genelinde 450'den fazla şehrin yaşam standartlarının incelendiği Mercer 2024 Yaşam Kalitesi Araştırması sonuçlandı. İsviçre'nin Zürih kenti, yüksek yaşam kalitesiyle listenin zirvesinde yer aldı. İlk 10'da dört İsviçre şehri bulunurken, Avrupa genelinde birçok şehir üst sıralarda yer aldı.