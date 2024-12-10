Dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehirleri açıklandı: İstanbul ve Ankara kaçıncı sırada?

ORTA DOĞU VE AFRİKA TEMSİLCİLERİ

Birleşik Arap Emirlikleri’nden Dubai ve Abu Dabi, modern altyapıları ve kozmopolit yapıları sayesinde sırasıyla 83. ve 85. sırada yer aldı. Afrika’nın en üst sıralamasındaki şehir ise 88. sıradaki Port Louis oldu.