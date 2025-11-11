Dur ihtarına uymadı, aracını emniyet müdürünün üzerine sürdü!

Araçtaki beş şüpheli, Yeşildere Mahallesi'nde uyuşturucuyla mücadele amacıyla bölgedeki denetim ve ekiplerin çalışmalarını takip eden İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu noktaya kaçtı.

Otomobilin hızla üzerlerine doğru geldiğini fark eden Zaimoğlu ve beraberindekiler de kendilerine yönelik saldırı niteliğinde olabileceğini değerlendirince, ekipler önce havaya, ardından otomobilin lastiklerine ateş açtı.

Lastikleri patlayan otomobil, bir süre sonra durdu.