Dur ihtarına uymadı, kaza yapınca yakalandı! Aksaray'da evlenmek için götürülen bir kadın ve ona ağlayan kızı
Aksaray'da kaçak göçmenlerle kaçmaya çalışırken kaza yapan şüpheli, sahte kimlikle de yakalanınca jandarmayı suçladı. "Büyük bir iş yapmışım gibi, eroin esrar kaçakçılığı yapmadım. Evlilik yapma girişimde bulundum." diyen sürücü gözaltına alındı. Kaçak göçmen kız ise annesi için dakikalarca gözyaşı döktü.
"Dur" ihtarına uymayan sürücünün gaza basıp uygulama noktasından kaçmasıyla ekipler, sürücünün peşine düştü.