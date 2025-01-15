Dur ihtarına uymadı, kaza yapınca yakalandı! Aksaray'da evlenmek için götürülen bir kadın ve ona ağlayan kızı

Aksaray'da kaçak göçmenlerle kaçmaya çalışırken kaza yapan şüpheli, sahte kimlikle de yakalanınca jandarmayı suçladı. "Büyük bir iş yapmışım gibi, eroin esrar kaçakçılığı yapmadım. Evlilik yapma girişimde bulundum." diyen sürücü gözaltına alındı. Kaçak göçmen kız ise annesi için dakikalarca gözyaşı döktü.

Dur ihtarına uymadı, kaza yapınca yakalandı! Aksaray'da evlenmek için götürülen bir kadın ve ona ağlayan kızı - 1

"Dur" ihtarına uymayan sürücünün gaza basıp uygulama noktasından kaçmasıyla ekipler, sürücünün peşine düştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dur ihtarına uymadı, kaza yapınca yakalandı! Aksaray'da evlenmek için götürülen bir kadın ve ona ağlayan kızı - 2

Sürücü yolda zorla 2 kadını indirmeye çalışırken, arkadan jandarmanın geldiğini görünce tekrar kaçmaya başladı.

Araç sürücüsü yaklaşık 3 kilometre kaçtıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıkıp kaza yaptı.

Dur ihtarına uymadı, kaza yapınca yakalandı! Aksaray'da evlenmek için götürülen bir kadın ve ona ağlayan kızı - 3

ARAÇTAN SURİYELİ KAÇAK GÖÇMEN ANNE İLE KIZI ÇIKTI

Şüpheli sürücü kaza yapınca araç içerisindeki 2'si kadın 2'si erkek 4 kişi yakalandı. Kazanın ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilirken kimlikleri de belli oldu.

Kaçan sürücünün B.G. (75), yanındaki arkadaşının Y.D. (52) ve anne kız olan Cihed Acec (47) ile Meryem Acec'in (16) de Suriye uyruklu kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

Dur ihtarına uymadı, kaza yapınca yakalandı! Aksaray'da evlenmek için götürülen bir kadın ve ona ağlayan kızı - 4

Kaçak göçmen olduğu tespit edilen anne ve kızın yaklaşık 4 yıl önce kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını, Mersin iline yerleştiğini belirledi.

4 yıldır Mersin'de kaçak olarak yaşayan anne ve kızın 75 yaşındaki araç sürücüsü B.G.'nin anne Cihed Acec'le evlenmek istemesi üzerine, kadını kızıyla birlikte Aksaray'a getirdiği, bu olaya da Y.D.'nin aracılık yaptığı ortaya çıktı.

Kimlik bilgileri kontrolden geçirilen 16 yaşındaki kızın üzerinde F.C. ismine düzenlenmiş sahte kimlik kartı çıkarken, sahte kimliğin ise kıza Y.D. tarafından verildiği tespit edildi.

Dur ihtarına uymadı, kaza yapınca yakalandı! Aksaray'da evlenmek için götürülen bir kadın ve ona ağlayan kızı - 5

"ÖLÜMDEN DÖNDÜM" DİYE JANDARMAYI SUÇLADI

Olayın ardından jandarma ekiplerinin sorularını yanıtlayarak yaşananları anlatan kaçan araç sürücüsü B.G., “Evlilik yapmak için girişimde bulundum kızın annesiyle. Bu kadın için Y.D. öncü oldu. Karşılığında şu anda hiçbir şey vermedim. Büyük bir iş yapmışım gibi, eroin esrar kaçakçılığı yapmadım.” dedi.

Sorulara cevap vermek istemeyen yaşlı adam daha sonra kaza yaptığı için jandarma ekiplerini suçlayarak, “Bakın siz beni kovaladığınız için ölümden döndüm yani, lütfen.” dedi.

Dur ihtarına uymadı, kaza yapınca yakalandı! Aksaray'da evlenmek için götürülen bir kadın ve ona ağlayan kızı - 6

Şüphelilerin yakalanmasının ardından anne Cihed Acec gözaltına alınarak jandarma aracına bindirilirken annesinden ayrı tutulan 16 yaşındaki Meryem Acec, annesine seslenerek gözyaşları döktü.

Arapça dilde annesine bir şeyler söylemeye çalışan kız dakikalarca jandarma aracının etrafında annesine ağladı. Zaman zaman jandarma ekiplerince üşümemesi için bir başka araca bindirilen kız, araçta durmak istemeyip yine annesinin bulunduğu aracın başına geldi.

Jandarma ekiplerince yapılan geniş çaplı araştırma ve inceleme çalışmalarının ardından anne araçtan indirilerek kızıyla buluştu.

Dur ihtarına uymadı, kaza yapınca yakalandı! Aksaray'da evlenmek için götürülen bir kadın ve ona ağlayan kızı - 7

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan tahkikat gereği araç sürücüsü B.G., yanındaki arkadaşı Y.D., Suriye uyruklu Cihed Acec ile kızı Meryem Acec gözaltına alınırken, tahkikat soruşturması emniyet güçlerine devredildi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 4 şahıs polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü.

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