Dur ihtarına uymadı, kaza yapınca yakalandı! Aksaray'da evlenmek için götürülen bir kadın ve ona ağlayan kızı

"ÖLÜMDEN DÖNDÜM" DİYE JANDARMAYI SUÇLADI

Olayın ardından jandarma ekiplerinin sorularını yanıtlayarak yaşananları anlatan kaçan araç sürücüsü B.G., “Evlilik yapmak için girişimde bulundum kızın annesiyle. Bu kadın için Y.D. öncü oldu. Karşılığında şu anda hiçbir şey vermedim. Büyük bir iş yapmışım gibi, eroin esrar kaçakçılığı yapmadım.” dedi.

Sorulara cevap vermek istemeyen yaşlı adam daha sonra kaza yaptığı için jandarma ekiplerini suçlayarak, “Bakın siz beni kovaladığınız için ölümden döndüm yani, lütfen.” dedi.