"Dur" ihtarına uymadı, TIR'ı polislerin üzerine sürdü
Sivas'ta polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve polislerin üzerine TIR süren sürücü, gündüz saatlerinde polisten kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekiplerinin takibini sürdüğü sürücü, gece saatlerinde TIR'ın içinde yakalandı.
Edinilen bilgilere göre TIR sürücüsü Ö.K., polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp aracı polislerin üzerine sürdü. Kaçarak izini kaybettiren sürücü, gece geç saatlerde Yeni Mahalle Menderes Caddesi üzerinde tespit edildi.