"Dur" ihtarına uymadı, TIR'ı polislerin üzerine sürdü

Sivas'ta polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve polislerin üzerine TIR süren sürücü, gündüz saatlerinde polisten kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekiplerinin takibini sürdüğü sürücü, gece saatlerinde TIR'ın içinde yakalandı.

"Dur" ihtarına uymadı, TIR'ı polislerin üzerine sürdü - 1

Edinilen bilgilere göre TIR sürücüsü Ö.K., polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp aracı polislerin üzerine sürdü. Kaçarak izini kaybettiren sürücü, gece geç saatlerde Yeni Mahalle Menderes Caddesi üzerinde tespit edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

"Dur" ihtarına uymadı, TIR'ı polislerin üzerine sürdü - 2

Polis ekipleri, sürücüye defalarca kapıyı açması çağrısında bulundu.

"Dur" ihtarına uymadı, TIR'ı polislerin üzerine sürdü - 3

Alkolün etkisiyle TIR içerisinde uyuyan sürücü uzun bir süre uyandırılamadı.

"Dur" ihtarına uymadı, TIR'ı polislerin üzerine sürdü - 4

Polis ekiplerinin talebi üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi.

"Dur" ihtarına uymadı, TIR'ı polislerin üzerine sürdü - 5

Olay yerine giden sürücünün yakınları, TIR'ı yedek anahtarı ile açtı.

"Dur" ihtarına uymadı, TIR'ı polislerin üzerine sürdü - 6

Uyandırılan sürücü Ö.K., Polis Merkezi'ne götürüldü.

"Dur" ihtarına uymadı, TIR'ı polislerin üzerine sürdü - 7

Polislerin hayatını tehlikeye atan Ö.K.'ye çeşitli suçlardan yaklaşık 30 bin TL para cezası uygulandı.

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