Durmadan yağan yağmur İstanbul'un barajlarına yaradı. Doluluk oranı uçuşa geçti
31.03.2026 09:30
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da hafta sonundan bu yana kuvvetli yağış etkisini gösteriyor. Yüzde 50'nin altında seyreden megakentin baraj doluluk oranları son yağışlarla birlikte yüzde 64,55'e yükseldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından kentte yaklaşık 3 gündür kuvvetli sağanak etkili oldu.
AKOM'un açıkladığına göre, metrekareye 65-117 kilogram arasında yağış düştü.
Yollar göle dönerken birçok ev ve işyerini su bastı.
BARAJLARIN DOLULUK ORANINDA SON DURUM
Yağışlar doluluk oranını ciddi bir şekilde etkiledi.
İSKİ verilerine göre, dün yüzde 58,03 olan barajların doluluk oranı bugün yüzde 64,55 olarak açıklandı.
27 Mart Cumartesi günü başlayan yağışlarla barajların doluluk oranı yüzde 53,46 iken bugün itibarıyla toplamda yüzde 11,09 yükseldi.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı yüzde 81,65
Darlık barajı yüzde 73,63
Elmalı barajı yüzde 100
Terkos barajı yüzde 42,94
Alibey barajı yüzde 52,75
Büyükçekmece barajı yüzde 42,72
Sazlıdere barajı yüzde 35,62
Istrancalar yüzde 99,47
Kazandere yüzde 60,16
Pabuçdere yüzde 30,64