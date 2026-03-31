Durmadan yağan yağmur İstanbul'un barajlarına yaradı. Doluluk oranı uçuşa geçti

Yağışlar doluluk oranını ciddi bir şekilde etkiledi.

İSKİ verilerine göre, dün yüzde 58,03 olan barajların doluluk oranı bugün yüzde 64,55 olarak açıklandı.

27 Mart Cumartesi günü başlayan yağışlarla barajların doluluk oranı yüzde 53,46 iken bugün itibarıyla toplamda yüzde 11,09 yükseldi.