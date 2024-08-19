Duru bebeğin organları umut oldu: 4 çocuğa hayat verdi
Konya'da 1 yaşındaki bebeklerini kaybeden aile, organ bağışı kararı aldı. Bu karar, 4 hayat kurtardı. Yaşam mücadelesi veren başka bebeklere nakil yapıldı.
Konya’da, 11 aylıkken, yatağında ters dönen Duru bebek nefessiz kaldı. Durumu fark eden aile, ilk çocukları olan kızlarını Konya Şehir Hastanesi’ne götürdü. Doktorlar, kalbinin durduğu anlaşılan minik Duru'yu müdahaleyle yeniden hayata döndürdü.
Bir aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Duru'nun, geçen cuma günü 1yaşına girdikten 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Anne ve babası, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Hastanenin organ bağışı birimi yapılan operasonla minik Duru’nun organlarını aldı. Duru’nun kalbi, nakledilmek üzere Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne, karaciğer ve 2 böbreği ise Antalya’ya gönderildi.