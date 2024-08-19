Duru bebeğin organları umut oldu: 4 çocuğa hayat verdi

Doç. Dr. Yazar, "Kalp, karaciğer ve 2 böbreğinin nakli gerçekleşti. Genelde bildiğiniz üzere biraz daha ileri yaşlarda beyin ölümü gerçekleştiği için ileri yaşlarda organ nakilleri gerçekleşebiliyor. Ama 1 yaşında bu gibi istenmedik hadiselerde de beyin ölümü gerçekleşebiliyor ve aynı yaşta organ bekleyen, ülkemizde birçok hastalar olabiliyor. 1 yaşında hatta bir yaşından daha küçük bebeklerde bile eğer beyin ölümü gerçekleşmiş ve ailelere onay vermişse bu vakaların organları da nakledilebiliyor'' diye konuştu.