Dürüme sakalının, göğsünün kıllarını koparıp koydu. Parasını ödemeden lokantadan çıktı

Ben gelip kamera kaydına baktım. İzlerken dürümü hiç yemeden sakalını çekip içerisine koyuyor, görüntülerde görünüyor. Bunu bahane sunarak çöpe atmak istiyor. Arkadaş 'Değişelim' falan diyor ama kabul etmiyor. Arkadaşımız, 'Kıl nerede?' diye sorduğunda arkasını dönerek göğsünden çekip peçetenin içerisine koyarak gösteriyor. Biz şaşırdık açıkçası. Bir dürümün peşinde değiliz, ihtiyacı olana veriyoruz. Bir insan neden öyle bir şey yapar. İsraf oldu. Ücreti ödemedi, su almıştı, onun da ücretini eksik ödemiş" dedi.