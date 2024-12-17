Duruşma salonunda kanlı saldırı: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
Bursa Adliyesi’nde iki sanığın öldürüldüğü, bir jandarmanın da şehit edildiği silahlı saldırı olayına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler bu sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorguları sürüyor.
Bursa’da görülen silahla yaralama davasının duruşmasında iki sanığın öldürüldüğü, iki jandarma personelinden birinin şehit olduğu, diğerinin yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye getirildi.