Duruşmaya gelip bıçak ve sopalarla kavga ettiler

Erzurum'da bir iş yerinin kurşunlanması ve yaralama olaylarıyla ilgili görülen davanın duruşması sonrası taraflar adliye içinde ve dışında kavga etti. 1 kişinin kesici aletle yaralandığı kavgaya müdahale eden polis, silah, bıçak ve sopa ele geçirildi.

Duruşmaya gelip bıçak ve sopalarla kavga ettiler - 1

Geçen yıl Recep S.'nin ortağı olduğu giyim mağazasında, alışveriş sırasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, Recep S., mağazaya müşteri olarak gelen Alican Y. ile Alpaslan A.'yı bıçakla yaraladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Duruşmaya gelip bıçak ve sopalarla kavga ettiler - 2

11 Ocak günü ise Alican Y. ve Alpaslan A., saat 18.30 sıralarında Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde Recep S.'nin işlettiği dönerci dükkanının önüne geldi. İki arkadaş ellerindeki tüfek ve tabancayla, döner kesen Recep S.'ye peş peşe ateş etti.

Duruşmaya gelip bıçak ve sopalarla kavga ettiler - 3

Saçma ve kırılan camların yüzüne isabet ettiği Recep S. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Recep S., gözünden ameliyat edildi. 

Duruşmaya gelip bıçak ve sopalarla kavga ettiler - 4

Saldırı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kamera görüntüsünden yola çıkarak kimliklerini belirlediği Alican Y. ve Alpaslan A.'yı olayda kullandıkları silahlarla yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan ifadelerinde, 1 yıl önce yaşanan kavga nedeniyle olayı gerçekleştirdiklerini söyleyen Alican Y. ve Alpaslan A. tutuklandı.

Duruşmaya gelip bıçak ve sopalarla kavga ettiler - 5

KAVGA ADLİYE KORİDORLARINDA BAŞLADI

Olayla ilgili bugün Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıkların yakınlarıyla şikayetçi ve yakınları adliye koridorlarında kavga etti.

Duruşmaya gelip bıçak ve sopalarla kavga ettiler - 6

Olaylara polis müdahale etti ve tarafları dışarı çıkardı. Kavgaya karışan taraflar, bu kez yanlarında getirip, sakladıkları bıçak ve sopalarla birbirlerine girdi.

Duruşmaya gelip bıçak ve sopalarla kavga ettiler - 7

Bir kişi kesici aletle yaralanırken, polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Takviye kuvvetin gelişiyle kalabalık dağıtıldı.

Duruşmaya gelip bıçak ve sopalarla kavga ettiler - 8

Olayda taraflardan birine ait otomobilin camları kırıldı. Polis, yaptığı aramada 2 kişinin üzerinde silah, etrafa atılan bıçak ile sopaları ele geçirdi.

Duruşmaya gelip bıçak ve sopalarla kavga ettiler - 9

Sanıklar Alican Y. ve Alpaslan A.'nın tutuklu yargılandığı duruşmada ertelendi.

Duruşmaya gelip bıçak ve sopalarla kavga ettiler - 10
Duruşmaya gelip bıçak ve sopalarla kavga ettiler - 11
Duruşmaya gelip bıçak ve sopalarla kavga ettiler - 12
Duruşmaya gelip bıçak ve sopalarla kavga ettiler - 13
DAHA FAZLA GÖSTER