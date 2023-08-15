Duruşmaya gelip bıçak ve sopalarla kavga ettiler
Erzurum'da bir iş yerinin kurşunlanması ve yaralama olaylarıyla ilgili görülen davanın duruşması sonrası taraflar adliye içinde ve dışında kavga etti. 1 kişinin kesici aletle yaralandığı kavgaya müdahale eden polis, silah, bıçak ve sopa ele geçirildi.
Geçen yıl Recep S.'nin ortağı olduğu giyim mağazasında, alışveriş sırasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, Recep S., mağazaya müşteri olarak gelen Alican Y. ile Alpaslan A.'yı bıçakla yaraladı.