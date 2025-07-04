Düşen uçağa ilk ulaşan dağcı o anları görüntüledi: "Kusura bakmayın çok geç kaldık"
Kaçkar Dağları'nda düşen tek motorlu uçağı arama çalışmalarına katılan ve yaya olarak JAK ekipleriyle birlikte kaza noktasına ilk ulaşan dağcı Hüsnü Kan'ın çektiği görüntülerde, "Kusura bakmayın çok geç kaldık." dediği duyuldu.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden Rize-Artvin Havalimanı'na gitmek için havalanan M20J tipi tek motorlu uçak, 2 Temmuz'da saat 18.00 sıralarında Rize- Erzurum sınırında Kaçkar Dağları'nda kaza kırıma uğradı.