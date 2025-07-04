Düşen uçağa ilk ulaşan dağcı o anları görüntüledi: "Kusura bakmayın çok geç kaldık"

"KUSURA BAKMAYIN GEÇ KALDIK"

O anları kamerayla görüntüleyen Kan, uçak içerisindeki yaralı Hicran Kaya ile iletişim kurmaya çalıştı.

Görüntülerde; yürüyerek ulaştığı enkazda, dağcının "Uçağa ulaştık. Nasılsınız? Evet, geldik. Diğer arkadaşta ses var mı? İyi misiniz? Bilinciniz yerinizde mi? Sabredin. Kusura bakmayın çok geç kaldık." dediği duyuldu.