Düşen uçağın pilotunun son paylaşımı ortaya çıktı: "Hayallerimin tam ortasındayım"

TURU 40 GÜN SÜRECEKTİ

Rotasındaki 28 bin kilometrelik mesafeyi 160 saatlik uçuş süresiyle aşmayı planlayan Demirci, 32 havaalanı ve 12 ülkeyi geçmesinin ardından 40 gün sürmesi planlanan turu, başlangıç noktasında tamamlamayı hedefliyordu.

Mehmet Demirci, gazetecilere, uçakla dünya turu yapmanın çocukluk hayali olduğunu söylemiş, uçağını alırken seçici olmaya çalıştığını kaydetmişti.

Uçağının özellikle dünya turlarında, verimliliği, hızı ve menzilinden dolayı tercih edildiğini dile getiren Demirci, "Uçağımızın gerekli bakımlarını, hazırlıklarını yaptık. Yaklaşık bir yıllık bir hazırlık sürecinden geçtik. Hazırlık sürecinde uçağımızın geçeceği güzergahlar, bu güzergahlarda ineceğimiz havaalanları, havaalanlarında alacağımız yakıtlar, havaalanlarının bizim uçağımıza uygunluğu, uçuş sahalarındaki izinler gibi unsurların hepsi ancak 5-6 gün önce neticelendi." diye konuşmuştu.

Demirci, Türk Hava Kurumunun (THK) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve dünya barışına dikkat çekmek hedefiyle turu bu yıl yapmayı planladığını vurgulayarak, "Dünyada savaşlar, çatışmalar oluyor. Bizim için en önemli şey dünya barışı. Güzide havacılık kurumumuz THK, Atatürk tarafından kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü. O yüzden bu turumuzu, THK ve dünya barışına adayacak şekilde hedefledik. Buraya uçuşumuz, turumuzun ilk ayağıydı." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin bu tip dünya turlarına yabancı olduğunu dile getiren Demirci, şöyle devam etmişti:

"Türk pilot ve Türk bayraklı uçak olarak bunu ilk defa deniyoruz. Bunun birçok zorluklarını gördük. Hem sivil havacılık hem THK hem de Devlet Hava Meydanları olsun gerçekten çok büyük destekler verdiler. Onlara teşekkür ederim. İnşallah bizde bayrağımızı büyük bir onurla güzergahımızda olan iniş yapacağımız 12 ülkede yaklaşık 28 bin kilometrelik mesafede 160 saat uçuş yaparak layık olmaya çalışacağız."