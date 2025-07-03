Düşen uçağın pilotunun son paylaşımı ortaya çıktı: "Hayallerimin tam ortasındayım"

Dünya turu için çıktığı yolda, Eskişehir'den havalanıp Bayburt-Rize-Erzurum sınırında düşen uçağın pilotu Mehmet Demirci'nin son paylaşımı ortaya çıktı.

Düşen uçağın pilotunun son paylaşımı ortaya çıktı: "Hayallerimin tam ortasındayım" - 1

Dünya turu için yola çıktığı sırada, Bayburt-Rize-Erzurum sınırında düşen uçağın pilotunun son paylaşımı ortaya çıktı.

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Düşen uçağın pilotunun son paylaşımı ortaya çıktı: "Hayallerimin tam ortasındayım" - 2

Mühendis ve amatör pilot Mehmet Demirci, özel uçağı ile dün Sivrihisar'dan havalandıktan sonra kaza kırıma uğradı.

Bayburt-Rize-Erzurum sınırında düşen özel uçağın enkazına sabah saatlerinde ulaşıldı.

Konuyla ilgili Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Şu an için arkadaşlarımızın verdiği bilgi maalesef pilotun hayatını kaybettiği yönünde." açıklamasında bulunmuştu.

Düşen uçağın pilotunun son paylaşımı ortaya çıktı: "Hayallerimin tam ortasındayım" - 3

SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Yaşamını yitiren mühendis ve amatör pilot Mehmet Demirci'nin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

Kazadan sadece saatler önce Demirci'nin, "Bugün bir hayal daha gerçeğe dönüşüyor. Uçağın kanadında değil, hayallerin tam ortasındayım. Yolculuk şimdi başlıyor." ifadelerini içeren bir paylaşım yaptığı görüldü.

Düşen uçağın pilotunun son paylaşımı ortaya çıktı: "Hayallerimin tam ortasındayım" - 4

"SAYILI GÜNLER KALDI, HEYECAN DORUKTA"

Demirci'nin diğer paylaşımında ise, "Eşyalarımızı topladık, vedalaşmamız gereken dostlarla vedalaştık. Önümüzde uzun ve heyecan dolu bir yol var. Hayallerimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Yola çıkmamıza sayılı günler kaldı, heyecan dorukta. Takipte kalın, bu yolculukta birlikte olalım." ifadeleriyle düşen uçağı üç gün önce paylaştığı görüldü.

Düşen uçağın pilotunun son paylaşımı ortaya çıktı: "Hayallerimin tam ortasındayım" - 5

ESKİŞEHİR'DE MOLA VERMİŞTİ

Kaçkar Dağları'nın zirvesine düşen uçağın pilotu 57 yaşındaki emekli elektrik mühendisi ve amatör pilot Mehmet Demirci, dünya turu kapsamında çıktığı yolculuğunun ilk durağında, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde mola vermişti.

Turunun ilk durağı kapsamında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine iniş yapan amatör pilot, 2 çocuk babası Mehmet Demirci, burada Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, babası akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği Başkanı Kamuran Keskin ve diğer görevliler tarafından karşılanmış, gerçekleştireceği dünya turu hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Düşen uçağın pilotunun son paylaşımı ortaya çıktı: "Hayallerimin tam ortasındayım" - 6

TURU 40 GÜN SÜRECEKTİ

Rotasındaki 28 bin kilometrelik mesafeyi 160 saatlik uçuş süresiyle aşmayı planlayan Demirci, 32 havaalanı ve 12 ülkeyi geçmesinin ardından 40 gün sürmesi planlanan turu, başlangıç noktasında tamamlamayı hedefliyordu.
Mehmet Demirci, gazetecilere, uçakla dünya turu yapmanın çocukluk hayali olduğunu söylemiş, uçağını alırken seçici olmaya çalıştığını kaydetmişti.

Uçağının özellikle dünya turlarında, verimliliği, hızı ve menzilinden dolayı tercih edildiğini dile getiren Demirci, "Uçağımızın gerekli bakımlarını, hazırlıklarını yaptık. Yaklaşık bir yıllık bir hazırlık sürecinden geçtik. Hazırlık sürecinde uçağımızın geçeceği güzergahlar, bu güzergahlarda ineceğimiz havaalanları, havaalanlarında alacağımız yakıtlar, havaalanlarının bizim uçağımıza uygunluğu, uçuş sahalarındaki izinler gibi unsurların hepsi ancak 5-6 gün önce neticelendi." diye konuşmuştu.

Demirci, Türk Hava Kurumunun (THK) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve dünya barışına dikkat çekmek hedefiyle turu bu yıl yapmayı planladığını vurgulayarak, "Dünyada savaşlar, çatışmalar oluyor. Bizim için en önemli şey dünya barışı. Güzide havacılık kurumumuz THK, Atatürk tarafından kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü. O yüzden bu turumuzu, THK ve dünya barışına adayacak şekilde hedefledik. Buraya uçuşumuz, turumuzun ilk ayağıydı." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin bu tip dünya turlarına yabancı olduğunu dile getiren Demirci, şöyle devam etmişti:

"Türk pilot ve Türk bayraklı uçak olarak bunu ilk defa deniyoruz. Bunun birçok zorluklarını gördük. Hem sivil havacılık hem THK hem de Devlet Hava Meydanları olsun gerçekten çok büyük destekler verdiler. Onlara teşekkür ederim. İnşallah bizde bayrağımızı büyük bir onurla güzergahımızda olan iniş yapacağımız 12 ülkede yaklaşık 28 bin kilometrelik mesafede 160 saat uçuş yaparak layık olmaya çalışacağız."

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