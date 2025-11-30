Düşen uçakta şehit olan askerin bebeği dünyaya geldi

Gürcistan'da düşen askeri uçakta şehit olan askerin kız çocuğu dünyaya geldi.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan Samsunlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un eşi Seda Altıok, bir kız bebek dünyaya getirdi.

Bebeğe, babası Emre Altıok’un şehit olduğu göreve gitmeden önce verilmesini istediği Gökçe ismi konuldu.

"EMANETİN EMANETİMDİR"

Şehidin babası İsa Altıok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ey oğul, emanetin emanetimdir. Vatana, devletime hayırlı evlat olarak sizleri nasıl yetiştirdiysem, emanetini de aynı şekilde yetiştireceğiz. Baban." ifadelerini kullandı.