Düştüğü dere yatağında 5 gün mahsur kaldı

Antalya'da 63 yaşındaki Mehmet Tığ, düştüğü dere yatağında 5 gün mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılan Tığ, kalabalığı görünce maske istedi.

DHA 13.05.2021 - 15:35

Düştüğü dere yatağında 5 gün mahsur kaldı - 1
Antalya'da düştüğü dere yatağında 5 gün mahsur kalan Mehmet Tığ (63), itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.
Düştüğü dere yatağında 5 gün mahsur kaldı - 2
Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde bulunan Büklüdere yatağından öğle vakti ses geldiğini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Düştüğü dere yatağında 5 gün mahsur kaldı - 3
Kısa sürede gelen itfaiye ve polis ekipleri, bir kişinin dere yatağında mahsur kaldığını belirledi.

Düştüğü dere yatağında 5 gün mahsur kaldı - 4
Ekipler, dere yatağına sarkıttıkları merdivenle Mehmet Tığ'ın olduğu yere ulaştı.
Düştüğü dere yatağında 5 gün mahsur kaldı - 5
Sağ ayağı kırık ve bitkin olduğu görülen Tığ'a ilk müdahale, bulunduğu yerde yapıldı.
Düştüğü dere yatağında 5 gün mahsur kaldı - 6
Ağaçla kaplı bölgeden Mehmet Tığ'ı çıkarmanın güç olması nedeniyle itfaiye dere yatağına vinç yardımıyla sedye indirdi.
Düştüğü dere yatağında 5 gün mahsur kaldı - 7
Aparatlar yardımıyla kaşık sedyeye bağlayan Mehmet Tığ, itfaiye ekibi eşliğinde vinçle yukarı çıkarıldı.
Düştüğü dere yatağında 5 gün mahsur kaldı - 8
Mehmet Tığ, dere yatağına 5 gün önce düştüğünü belirterek, "Susadığım anlarda bir kargının ucuna bağladığım pet şişeye dereden su doldurup içerek susuzluğumu giderdim" dedi.
Düştüğü dere yatağında 5 gün mahsur kaldı - 9
Kalabalığı gören Mehmet Tığ, kendisine yardım eden bir kişiden maske istedi. Maskesini takan Tığ, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Düştüğü dere yatağında 5 gün mahsur kaldı - 10
Düştüğü dere yatağında 5 gün mahsur kaldı - 11
Düştüğü dere yatağında 5 gün mahsur kaldı - 12
Düştüğü dere yatağında 5 gün mahsur kaldı - 13
Düştüğü dere yatağında 5 gün mahsur kaldı - 14
Düştüğü dere yatağında 5 gün mahsur kaldı - 15

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER