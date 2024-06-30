Düşüş sürüyor! İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranları açıklandı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yüzde 70'in altına indi.
Bugün itibarıyla barajlardaki doluluk oranı yüzde 69,68 ölçüldü.
Su miktarı; Istrancalar'da yüzde 31,12, Terkos'ta yüzde 80,98, Sazlıdere'de yüzde 57,08, Alibey'de yüzde 40,47, Büyükçekmece'de yüzde 65,01, Ömerli'de yüzde 79,76, Darlık'ta yüzde 69,16, Elmalı'da yüzde 70,67, Pabuçdere'de yüzde 55,46 ve Kazandere'de yüzde 53,82 olarak kaydedildi.